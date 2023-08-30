Заплатила $2: дівчина купила кольє, яке виявилося втраченим витвором мистецтва

Дівчина не могла перестати думати про дивовижну прикрасу, тому скористалася функцією пошуку зображень в інтернеті. Американка виявила роботи художника Ааронела де Роя Грубера, чиї твори були дуже схожі на те, що вона купила.

23-річна Джесс Сміт зі США була здивована дізнавшись, що намисто, яке вона купила в комісійному магазині за 2 долари, насправді було втраченим витвором мистецтва вартістю 3000 доларів. Про це пише New York Post.

Дівчина робила покупки у своєму улюбленому магазині в місті Піттсбург, штат Пенсільванія, і, як зазвичай, попрямувала до стійки з кольє і кулонами. Перебираючи речі, молода художниця помітила серед них дуже велике неонове і напівпрозоре намисто, яке привернуло її увагу. Американка розповіла про свою вдалу покупку в TikTok. Ролик, який став вірусним, почав швидко набирати перегляди.

Сміт роздивилася прикрасу і помітила підпис "1973" у кутку, проте не змогла розібрати, що це означає. Вона заплатила за кольє 2 долари.

Художник створив кілька прикрас, кожна з яких була єдиною у своєму роді Фото: Tiktok/The Happy Grave Digger Art

Дівчина не могла перестати думати про дивовижну прикрасу, тому скористалася функцією зворотного пошуку зображень в інтернеті. Американка виявила роботи художника Ааронела де Роя Грубера, чия творча манера була дуже схожою з тим, що вона купила. Вона зв'язалася з його фондом і швидко отримала відповідь від команди, яка запропонувала принести кольє на огляд. Художник зосередився на виробах з плексигласу в 60-х і 70-х роках і створив кілька прикрас, кожна з яких була єдиною у своєму роді.

Коли Сміт зустрілася з директором фонду, вона отримала підтвердження, що її намисто справді є цінним. Прикрасу оцінили в 3000 доларів. Попри можливість продажу, американка вирішила залишити її у фонді як особливу позику, даючи змогу іншим людям приходити та насолоджуватися цим унікальним витвором мистецтва.

"Я не думаю, що коли-небудь продам його", — зазначила дівчина.

Раніше Фокус повідомляв, що студенти знайшли таємну кімнату в підвалі, в якій жив незнайомець. Стривожені мешканці будинку викликали співробітників поліції, які змогли потрапити всередину замкненої спальні й виявили там людину, на ім'я Джеремі. Чоловік жив у підвалі без відома студентів.

Також раніше повідомлялося, що канадець розкрив "таємницю" сейфа, який не могли відкрити кілька десятиліть. У магазині пообіцяли, що той, хто відкриє їхню схованку, отримає половину вмісту, якщо там буде щось цінне. Розкрити сейф вдалося звичайному водієві автобуса.