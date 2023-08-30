Змінили маршрут: британець застряг у порожньому аеропорту, приземлившись не в тому місці

Пасажири рейсу авіакомпанії Ryanair були єдиними, хто прибув в аеропорт. Екіпаж літака не був зацікавлений у наданні допомоги й відкидав будь-які спроби отримати інформацію.

Бюджетна авіакомпанія Ryanair була змушена просити вибачення перед клієнтами після того, як вони застрягли на 40-градусній пекучій спеці не в тому аеропорту в Марокко. Автобуси, які мали доставити людей у правильне місце, прибули із затримкою. Про це пише EdinburgLive.

Шотландець Грег, який назвав тільки своє ім'я, був "покинутий" в аеропорту в Адагірі (Марокко) за 150 миль від того місця, де він мав перебувати в Марракеші. За його словами, маршрут польоту було змінено в останню хвилину, і розгублені пасажири були змушені кілька годин чекати на автобус до місця призначення, без води й за 40-градусної спеки.

"В аеропорту Агадіра ми були єдиним літаком на злітно-посадковій смузі, рейси не були заплановані, тож того дня було мало персоналу і не було інших мандрівників. Після виходу з літака не було жодного зв'язку чи представників Ryanair", — розповів незадоволений чоловік.

Екіпаж не був зацікавлений у наданні допомоги і відкидав будь-які спроби отримати інформацію Фото: edinburghlive.co.uk

За словами туриста, екіпаж не був зацікавлений у наданні допомоги й відкидав будь-які спроби отримати інформацію.

"В аеропорту, розташованому за три години їзди від місця призначення, близько 200 осіб очікували відповідей, але ніхто з представників авіакомпанії не вийшов на зв'язок, не надав інформацію або навіть воду. Це ганьба, що Ryanair не надала жодної підтримки й просто кинула своїх клієнтів", — додав він.

У підсумку Грег і кілька інших пасажирів дісталися до Марракеша на таксі, що коштувало їм 120 фунтів стерлінгів за три години шляху, після того, як за розгніваною групою прибув тільки один із чотирьох автобусів. Авіакомпанія підтвердила, що була змушена змінити маршрут через грозу.

"Цей рейс з Единбурга до Марракеша (23 серпня) було перенаправлено в Агадір через грозу в аеропорту Марракеша. Літак приземлився непошкодженим, і авіакомпанія Ryanair організувала кілька автобусів для доставлення пасажирів до Марракеша, проте деякі пасажири вважали за краще дістатися самостійно. Ryanair приносить свої щирі вибачення за незручності, завдані грозою. Від компанії нічого не залежало", — повідомив пізніше представник авіакомпанії.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

Також стало відомо, що літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки. Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".