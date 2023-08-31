Грубе доповнення до страв: відвідувач виявив неприємне послання в чеку з ресторану (фото)

Як виявилося, "образливою" була назва коктейлю. Однак відвідувач прийняв послання на свій рахунок.

Більшість людей були б більш ніж шоковані грубим повідомленням, залишеним на квитанції. На щастя, відвідувач ресторану незабаром розгадав послання, і, виявилося, офіціант у цьому не винен, а в роздрукованій квитанції вказано загальну кількість їжі. Про це повідомило видання Мirror.

Поділившись кумедною фотографією на Reddit, відвідувач ресторану підписав її: "У моїй квитанції на вечерю було повідомлення для мене...".

Серед звичайних пунктів, які ви очікували знайти в чеку, як-от страва з курки та морозиво, було ще одне, доволі грубе доповнення. Останній пункт квитанції був озаглавлений: "Ти пр*дурок".

Як розповів відвідувач у коментарі: "Ми з дружиною пішли в ресторан на її день народження, і ми обидва випили коктейлі. На той час, коли прийшла квитанція, я зовсім забув назву коктейлю, але його назва була: "Ти — пр*дурок".

Один із коментаторів у соціальних мережах, потішений цією помилкою, написав: "Хотілося б, щоб ми могли стягувати з клієнтів гроші за те, що вони придурки. Ми б заробляли стільки грошей".

Відвідувач виявив неприємне послання в чеку з ресторану

Нагадаємо, що подружжя з Великої Британії, яке було разом з підліткового віку, було здивоване і навіть розплакалося після того, як їм принесли рахунок за святкову вечерю з нагоди 50-річної річниці весілля. За словами подружжя, вони отримали величезне задоволення від їжі, а коли їм принесли рахунок, вони були просто приголомшені тим, що ресторан повністю оплатив їхню вечерю і залишив записку з побажаннями "щасливої річниці".