"Не велика проблема": чоловік залишив батьків коханої "гнити в автобусі", щоб зробити сюрприз

Чоловік вирішив приємно здивувати свою дівчину в аеропорту, однак невдовзі був розкритикований її мамою за егоїзм. Тепер він допускає, що міг помилитися з часом та місцем для "особливого сюрпризу".

Чоловік підвищив клас квитків для себе та коханої у сімейній подорожі, за що був звинувачений її родичами в егоїзмі. Історією невдалого сюрпризу він поділився 30 серпня на форумі Reddit.

Користувач пояснив, що він "великий хлопець" та запропонував учасникам дискусії уявити собі гравців у регбі. Через свої габарити, а також проблеми з колінами та попереком, чоловік змушений постійно купувати кращі квитки для робочих подорожей літаком.

"Моя робота компенсує витрати на перельоти, але вони платять лише за базове місце, будь-які підвищення класу йдуть із власної кишені. На щастя, я досить пристойно заробляю на життя, тому здебільшого шукаю підвищення класу до економкомфорту або навіть бізнес-класу", — пояснив він.

Чоловік зазначив, що якщо має достатню кількість бонусів в авіакомпанії або летить достатньо дешевим рейсом, то бере квитки у перший клас. Однак він дозволяє це собі лише у випадках перельотів на велику відстань, у регіональних же рейсах попри габарити сідає в "економ".

Та схильність підвищувати собі комфорт призвела до конфлікту під час сімейної подорожі. Чоловік, його кохана та її батьки вирішили вирушити у спільну поїздку. Пара платила за дорогу, яка мала тривати сім годин, самостійно. Молоді люди летіли літаком, а батьки їхали автобусом. Користувач попередив усіх, що бере квитки у бізнес-клас, і усі з цим погодились.

"Але насправді я готував дещо інше. Діана ніколи не літала першим класом, і як особливий сюрприз для неї я оновив наші місця до першого класу та сказав їй в аеропорту", — розповів він.

Чоловік був схвильований. Коли пара дісталась аеропорту та викликали пасажирів першого класу, він сказав дівчині збиратись. Діана здивувалась та відповіла, що посадку ще не оголосили. Тоді коханий попросив її уважніше роздивитись свій талон. Вона була приголомшена, коли зрозуміла, що летітиме на найкращих місцях у літаку.

Однак коли пара вийшла з літака, виявилось, що мати Діани сердита. Вона сказала, що чоловік залишив родичів своєї обраниці "гнити в автобусі".

"Чесно кажучи, її батько не дуже хвилювався, він сказав, що спав усю дорогу. Потім він сказав дружині, що теж би залишив нас, якби мав гроші", — згадав користувач.

Проте мати дівчини переконана, що усі мали добиратись у першому класі літаком або теж усі — в "економі". Вона заявила, що сюрприз вийшов нечесним та негарним.

"Вона сказала, що я міг би принаймні вибрати економкомфорт або бізнес-клас для всіх, а не бути егоїстом", — передав чоловік.

Пізніше Діана також сказала, що сюрприз був приємним, але варто було почекати поїздки без батьків.

"Я все ще не думаю, що це велика проблема, але я помилявся в минулому", — підкреслив чоловік.

Він зазначив, що зазвичай мати його дівчини "приємна людина".

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