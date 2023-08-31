"Питання принципу": свекруха вимагає від жінки повернути частину грошей за свій подарунок

Жінка отримала в подарунок від матері свого чоловіка кавоварку. Згодом виявилося, що свекруха витратила на техніку більше, ніж планувала, і вимагає компенсації.

Невістка відмовляється повертати понад третину суми, витраченої на подарунок їй. Це викликало обурення у чоловіка жінки та його матері. Своєю історією вона поділилась на онлайн-форумі Reddit.

"Свекруха купила мені нову кавоварку. Я не знаю, чому, оскільки та, яка у мене є, все ще працює нормально, але я погодилася", — розповіла жінка.

Проте пізніше з’ясувалось, що невістка має "компенсувати" за свій подарунок 30 доларів, тобто понад тисячу гривень. Як пояснила свекруха, вона планувала витратити лише 50 доларів, але не знайшла дешевшої за 80 доларів кавомашини. Авторка поста підкреслила, що вона не просила кавоварку.

"Це мене збентежило, тому що, якщо вона планувала вкласти лише певну суму в подарунок, то чому б не відмовитися від ідеї кавоварки та купити щось, що насправді коштує 50 доларів? Вона заявила, що їй байдуже на більші витрати, якщо це принесе мені задоволення. Я чітко сказала, що якщо тобі все одно, ти не будеш просити заплатити додаткові 30 доларів. Вона відповіла, що це просто питання принципу", — передала жінка.

Пізніше свекруха звернулась до сина та нагадала через нього, що чекає на компенсацію. Вона пообіцяла забрати кавомашину, якщо не отримає компенсацію за надто дорогий подарунок. У відповідь невістка заявила, що віддавати гроші не збирається та готова повернути техніку.

"Мій чоловік не погоджується з цим, тому що він "прив’язався" до машини, що б це не означало. Я сказала своєму чоловікові, якщо він хоче залишити машину, то він повинен дати своїй мамі гроші", — описала жінка.

Проте чоловік компенсувати витрати своєї матері не захотів, звинувативши обраницю в егоїзмі. На його думку, жінка усе ускладнює та має заплатити 30 доларів за кавоварку, яку отримала в подарунок.

"Мені важко зрозуміти, в чому я помиляюся, тому я прийшла сюди", — написала авторка поста.

Нагадаємо, 30 серпня чоловік поділився на форумі історією сварки з мамою своєї дівчини. Причиною конфлікту став приємний сюрприз, який користувач вирішив зробити у сімейній поїздці.

Заможний чоловік, який виховував пасинка з 10 років, вирішив позбавити його спадщини. Він вирішив залишити свої спадки біологічним дітям, за що був розкритикований близькими.