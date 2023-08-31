10 тисяч гривень за серветки: туристи обурені цінами на круїзному лайнері (фото)

Найдорожчими товарами в списку виявилися плед і тримач для зубної щітки. Висока ціна стягується з тих клієнтів, які захочуть забрати ці предмети із собою з номера.

Пасажирів шокувала ціна на предмети першої необхідності на борту лайнера компанії Viking Cruises, заснованої норвежцями, яка здійснює круїзи Скандинавією та іншими регіонами. Про це пише The Mirror.

Один із мандрівників був вражений вартістю деяких речей на борту корабля. Якщо далеко від суші та в океані вартість предметів першої необхідності може бути дещо завищеною, то коробка із серветками вартістю 222 фунти стерлінгів (10 383 гривні) вже перебір, на його думку.

Найдорожчими товарами у списку виявилися плед вартістю 150 фунтів стерлінгів (7015 гривень) і тримач для зубної щітки вартістю 122 фунти стерлінгів (5706 гривень).

Висока ціна стягується з тих клієнтів, які захочуть забрати ці предмети з собою з номера. Халат обійдеться гостям у 60 фунтів стерлінгів (2806 гривень), мильниця — 118 фунтів (5519 гривень), а дерев'яна сервірувальна таця — близько 120 фунтів (5612 гривень). Якщо ви захочете забрати додому один зі скляних келихів, то це обійдеться вам у 87 фунтів стерлінгів (4069 гривень).

"Ми сподіваємося, що Ви насолоджуєтеся перебуванням на борту Viking Sky. У Вашій прекрасно обладнаній каюті є безліч чудових зручностей. Якщо Ви захочете придбати що-небудь із цих предметів — або будь-яких інших, що не входять до категорії Вашої персональної каюти, — будь ласка, зверніться до Вашого бортпровідника", — свідчив підпис до списку товарів.

Найдорожчими товарами у списку виявилися плед і тримач для зубної щітки Фото: Facebook

Список був опублікований у соцмережах одним із шокованих пасажирів лайнера.

"Хто з мандрівників Viking під час від'їзду обчистив свій номер? Я такого ще не бачив", — написав турист.

Інші люди вважають, що такі ціни встановлюються не через бажання отримати прибуток, а для того, щоб відучити людей від спроб красти речі з каюти. Адже в примітці Viking зазначено, що "якщо ви винесете з каюти будь-який із цих предметів, з вас буде стягнуто плату за вказаною вище ціною".

"Я не думаю, що ціна залежить від якості, я думаю, що ціна залежить від крадіжки речей. Чим більша ціна, тим більше вкрали", — написав один із користувачів соцмереж.

Раніше Фокус повідомляв, що біля берегів Франції затонула яхта, на якій принцеса Діана провела останнє літо. Рятувальне судно, яке прибуло приблизно через 45 хвилин після аварії, виявило, що носова частина корабля частково занурена у воду, а "каюти вже затоплені". Сім пасажирів, включно з власником судна, плавали поруч на рятувальному плоту.

Також стало відомо, що зі згорілого вантажного судна дістають уцілілі авто. Корабель віз 3 784 автомобілі. Більшість із них були новими BMW і Mercedes-Benz, а 498 виявилися електромобілями. Вартість вантажу оцінюють у 100 млн фунтів стерлінгів.