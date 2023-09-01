Доказ подорожі в часі: король Генріх Vlll "відвідав пекарню майбутнього" (фото)

Сандалії короля Генріха Vlll дуже сильно нагадують пиріжки з Greggs, але в той час про них ніхто навіть не здогадувався. Тепер люди думають, що монарх міг бути мандрівником у часі.

Знаменитий портрет найбільш сумнозвісного тюдорівського монарха, відомого як своїми шлюбами, так і своїм правлінням, спричинив справжню дискусію серед людей, які вірять у можливість подорожей у часі. Про це пише The Mirror.

Одна людина помітила досить незвичайну річ. Сандалі короля Генріха Vlll дуже сильно нагадують пиріжки з Greggs, але в той час про них ніхто навіть не здогадувався. Тепер люди думають, що монарх міг бути мандрівником у часі.

Користувач Х (Twitter) Люк з Манчестера розмістив фотографію портрета колишнього короля і вказав на його взуття, яке разюче схоже на пиріжки з Greggs. Чоловік задався питанням, чи є портрет XVI століття доказом того, що король подорожував у майбутнє, щоб відвідати британську пекарню.

"Чому взуття Генріха VIII схоже на стейк із Greggs?" — написав британець.

Чоловік вказав на взуття короля, яке разюче схоже на пиріжки з Greggs Фото: колаж Фокус

Мережа пекарень була потішена цим відкриттям.

"Втрачаємо голову від цього", — написали представники Greggs.

Цей твіт ретвітнули сотні разів і він набрав тисячі вподобань, водночас багато хто запитував себе, наскільки правдивими можуть бути ці твердження.

"Ще одне зауваження — чіабатта (хліб) перекладається як туфелька", — написав один із користувачів соцмережі.

Видання зазначає, що Greggs є найбільшою мережею булочних у Великій Британії. Вони продають близько 1,5 млн булочок із ковбасою на тиждень, що становить 145 млн на рік.

Генріх Vlll — другий монарх династії Тюдорів правив з 21 квітня 1509 року до своєї смерті 28 січня 1547 року. Він був сумно відомий своїми шістьма шлюбами й скасуванням влади католицької церкви в Англії.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами"

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.