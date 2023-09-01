Залишив собі: чоловікові загрожує в'язниця за те, що він знайшов повну грошей сумку (фото)

Чоловік, який займається дресуванням собак, може опинитися за ґратами, оскільки йому було висунуто звинувачення в крадіжці в особливо великому розмірі. Однак Роберт Вітінгтон стверджує, що не зробив нічого поганого.

56-річному Роберту Вітінгтону зі США загрожує до 5 років позбавлення волі після того, як він виявив сумку з 5 тисячами доларів готівкою на автостоянці біля банку. Чоловік не повідомив про свою знахідку в поліцію, вирішивши залишити гроші собі. Про це пише Daily Star.

Чоловік із міста Трумбулл, штат Коннектикут, думав, що переміг у лотерею, коли в травні цього року зробив несподівану знахідку. Однак виявилося, що це були квитанції про сплату міських податків, які були упущені під час транспортування в банк співробітниками податкової служби.

Лейтенант поліції міста Трумбулл Браян Вейр повідомив, що на сумці був логотип банку, а всередині були "численні документи", за якими можна було визначити, що гроші належать податковому департаменту міста.

Тепер американець, який займається дресуванням собак, може опинитися за ґратами, оскільки йому було висунуто звинувачення в крадіжці в особливо великому розмірі. Однак Роберт Вітінгтон стверджує, що не зробив нічого поганого.

"У мене ніколи не було судимості за все моє життя. Усе це — повна нісенітниця. Я знайшов гроші, і тепер, імовірно, це буде проблемою для мене", — сказав чоловік.

Американець стверджує, що не знав, що гроші належать місту, і додає, що ніколи не планував заволодіти грошима Фото: Patch.com

Американець стверджує, що не знав, що гроші належать місту, і додає, що ніколи не планував заволодіти грошима.

"Усе сталося в один момент, наче я виграв у лотерею. Ось і все. Я вийшов на стоянку, побачив щось на землі, а навколо нікого не було, і я підібрав це. Не те щоб я щось вкрав. Я просто забрав гроші й на цьому все. Я навіть не знаю, чиї це були гроші, тому що я не дивився. Я бачив тільки готівку. Якби я знав, що помилився, я б одразу віддав їх", — сказав Роберт.

Як повідомляється в пресрелізі поліції, поліцейські почали розслідування цього інциденту, коли їм стало відомо, що 30 травня співробітник міської податкової інспекції відправився в банк для оформлення доставлення, а після прибуття виявив, що депозитний пакет відсутній. Вони дійшли висновку, що сумка "випадково впала на землю", а потім була підібрана Вітінгтоном. Коли детективи завели розмову з підозрюваним, він зізнався, що того дня був у банку і взяв пакет із грошима.

Однак чоловік сказав співробітникам поліції, що вважає себе "не зобов'язаним" повертати кошти законному власнику. У п'ятницю, 25 серпня, Вітінгтон здався поліції, і йому висунули обвинувачення у великій крадіжці третього ступеня, що є кримінальним злочином і карається тюремним ув'язненням терміном до п'яти років і штрафом у розмірі 5 тисяч доларів.

Американця було звільнено з в'язниці під обіцянку з'явитися до суду 5 вересня.

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