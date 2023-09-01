"Голлівуд на морі": жителі британського села скаржаться на масовий переїзд зірок (фото)

На думку місцевих жителів, наплив мільйонерів призвів до зростання цін на житло, а "класичні" будинки зрівняли з землею і перебудували в каліфорнійський стиль. Серед знаменитостей були помічені Кейт Бланшетт і Джейсон Стетхем, а також фронтмен групи Coldplay Кріс Мартін.

У Великій Британії голлівудські зірки Кейт Бланшетт і Джейсон Стетхем, а також фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін сприяють зростанню цін на житло в селі Мауган-Порт (Корнуолл), через що обурюються місцеві жителі. Про це пише Daily Star.

Жителі приморського селища, прозваного "Голлівудом на морі", стверджують, що більше не можуть дозволити собі жити в ньому, оскільки ціни на житло зросли через появу зіркової клієнтури. Вони стверджують, що нові власники будинків, включно з голлівудськими знаменитостями, підривають імідж їхнього містечка.

На думку місцевих жителів, наплив мільйонерів призвів до зростання цін на житло, а "класичні" будинки зрівняли із землею і перебудували в каліфорнійський стиль.

Видання зазначає, що такі голлівудські зірки, як Кейт Бланшетт і Джейсон Стетхем, а також фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін мають будинки для відпочинку в цьому містечку. Жителі села розповіли, що на пляжі можна зустріти таких знаменитостей, як Кейт Вінслет або Ноель Галлахер. Але не все так райдужно. Вони також стверджують, що через завищену вартість будинків вони змушені їхати, а в зимові місяці село стає схожим на "місто-привид".

Мешканці розповідають, що в їхні будинки стукають багаті мисливці за нерухомістю, пропонуючи мільйони фунтів стерлінгів за їхнє житло Фото: SWNS

Багато жителів розповідають, що в їхні будинки стукають багаті мисливці за нерухомістю, пропонуючи мільйони фунтів стерлінгів за їхнє житло навіть тоді, коли вони не виставлені на продаж. Тепер вони побоюються, що їхнє містечко перебуває на межі повного поглинання "другими домовласниками".

Співробітниця NHS Кім Емметт, яка працює в лікарні A&E, розповіла, що до її мами приходили люди й пропонували 2 млн фунтів стерлінгів за їхній сімейний будинок. Жінка, яка переїхала в цей район 1987 року, каже, що забудовники купують старі об'єкти, а потім зносять їх, щоб побудувати "будинки у формі кубів".

"Місцеві жителі продали свої будинки, їх знесли, і замість ваших бунгало 1930-х років тут стоять сучасні складні будівлі кубічної форми в каліфорнійському стилі. Тут не можна купити нерухомість дешевше за один мільйон. Ніхто з місцевих жителів не може дозволити собі купити тут що-небудь. Усі будинки розкуплені другими власниками. Взимку всі вони практично пустують", — розповіла вона.

"Класичні" будинки зрівняли із землею і перебудували в каліфорнійський стиль Фото: Daily Mail

Ще одна мешканка села, яка працює туристичним агентом, розповіла, що вона прожила в цьому районі все своє життя і стверджує, що тепер у селі панує атмосфера міні-Голлівуду. За її словами, їй часто доводилося бронювати безліч котеджів для знаменитостей на час їхнього літнього відпочинку.

"Я думаю, що для людей, які бажають придбати розкішну нерухомість високого класу, це місце не втрачає своєї чарівності. Думаю, тепер це назавжди залишиться будівельним майданчиком", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв правду про "диво-будинок" вартістю $4 млн, який "вижив" після жахливого лиха. Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку сім'я Міллікін внесла у свій будинок кілька ключових змін, які й врятували його.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.