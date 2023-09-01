Проіржавіли, поки чекали: у РФ підготували кладовище паровозів на випадок ядерної війни (фото, відео)

Росія підготувала 140 поїздів на випадок ядерної війни й сховала їх за Уралом. За 70 років поїзди проіржавіли, а частину продали в Китай.

У Росії готувались до ядерного апокаліпсиса з 50-их рр. минулого століття. Зокрема, прогнозували, що доведеться вивозити населення з європейської частини країни далеко вглиб Сибіру. Для цього підготували спеціальний парк поїздів. Через 70 років від цих поїздів залишились іржаві рештки. Про це пише портал The Sun.

На порталі зазначають, що стоянка поїздів на випадок ядерної війни розташована неподалік від міста Шумково у Пермському краї РФ. Зазначимо, відстань від цього населеного пункту до Москви — близько 1 тис. км.

Відстань від Москви до кладовища поїздів за Уралом Фото: Google maps

Як з'ясувалось, у 50-их рр. XIX століття російська влада вирішила підготуватись до евакуації населення з європейської частини країни. Для цього у спеціальне місце перегнали 140 поїздів, вказує журналіст. Також він зазначає, що вагони мали тягнути паротяги — на випадок, якщо територія РФ буде знеструмлена внаслідок ядерних вибухів.

На відео, знятому на кладовищі поїздів, видно старі іржаві паротяги. На деяких попереду видно рельєфну п'ятикутну зірку. На коліях, які майже позаростали травою, на кілька десятків метрів тягнуться вагони. Прикметно те, що частина вагонів — вантажні. Чи були вагони іншого типу — схожі на пасажирські — наразі не зрозуміло.

Кілька кадрів зроблено всередині. Можна побачити сидіння, покрите старим дермантином. Також досить у непоганому стані збереглись важелі, вентилі та приладдя невідомого призначення. На окремих датчиках навіть збереглося скло.

ЗМІ зазначили, що місцеві ентузіасти намагались зробити кладовище місцем екскурсій. Крім того, частину паротягів продали в Китай — цій країні знадобилась навіть така техніка. Зараз на старому кладовищі залишилось 17 паротягів.

Сторож кладовища поїздів — росіянин Григорій Гордєєв, вказано у статті. Він 30 років стеріг транспорт, намагався зберегти його у робочому стані, стежив, щоб його не вкрали і не потрощили. Потім спостерігав, як місцеві жителі час від часу приходили і фотографувались на тлі іржавих поїздів.

"Ви самі бачите, як вони (локомотиви) доживають свого життя, просто стоячи. Людям цікаво, вони приходять, фотографують, спостерігають. Зрештою, це наша історія", — сказав чоловік.

Нагадуємо, 1 вересня стало відомо, що у РФ поставили на бойове чергування ракету "Сармат" — носія ядерних боєголовок. Ракета здатна летіти на відстань до 11 тис. км: якщо її запустять з-за Уралу, вона без проблем долетить до атлантичного узбережжя Західної Європи.

Тим часом один з російських олігархів порівняв санкції проти РФ з ядерним ударом: з його слів, від санкцій страждають мільйони росіян — страждають так само як жителі Хіросіми після атомної бомби.