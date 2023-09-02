12-річний син втік, щоб поїсти: Рубі Франке, що вела блог про виховання, арештували

Хлопчик був увесь у ранах та з перев'язаними кінцівками, коли прибіг до сусіда з проханням про допомогу. Згодом поліція висунула його матері звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми, двоє з них були госпіталізовані у стані недоїдання.

Жінці зі США, яка вела популярний YouTube-канал з порадами щодо виховання, висунули звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми. Це сталось після того, як її син прибіг просити допомоги у сусіда. Деталями справи поділились у виданні BBC News.

У штаті Юта арештували блогерку Рубі Франке та її бізнес-партнерку Джоді Нан Гільдебрандт. Обом жінкам висунули звинувачення за шістьма пунктами.

У поліції проінформували, що 12-річний син Франке виліз через вікно та прибіг до сусіда, щоб попросити води та поїсти. Зі слів чоловіка, хлопчик виглядав виснаженим, а його кінцівки були обмотані клейкою стрічкою. Правоохоронці виявили на його тілі серйозні рани, а також симптоми недоїдання. Дитину госпіталізували.

У будинку партнерки Франке знайшли 10-річну доньку інфлюенсерки також в стані недоїдання. Її теж доставили у лікарню. Пізніше стало відомо, що під опіку служб були передані загалом четверо дітей. Це сталося після того, як правоохоронці отримали ордер на обшук у зв’язку з інцидентом.

1 вересня Франке та Гільдебрандт офіційно висунули звинувачення у жорстокому поводженні з двома дітьми, а саме у фізичному насильстві, недоїданні та серйозних емоційних травмах. За кожним пунктом передбачене покарання — ув’язнення на строк до 10 років та штраф у розмірі до 10 тисяч доларів.

У медіа передають, що старша донька Франке вже відреагувала на арешт матері. Вона заявила, що "справедливість досягнута".

"Ми роками намагалися розповісти поліції та CPS про це, і дуже раді, що вони нарешті вирішили вжити заходів", — додала вона.

Звинувачена блогерка попросила адвоката та не розмовляла з поліціянтами.

Фото Рубі Франке з сім'єю Фото: BNN

Що відомо про Рубі Франке?

41-річна Рубі Франке стала відомою на YouTube у 2015 році завдяки каналу 8 Passengers. На ньому вона розповідала про виховання своїх шести дітей. Канал мав понад 2 мільйони підписників, але на початку цього року його деактивували.

У минулому блогерка стикалась з негативом через свій суворий підхід до виховання дітей. Зокрема, її син розповідав про те, як спав кілька місяців на кріслі-мішку як покарання. Також жінка не приховувала, що вважає позбавлення дитини їжі дисциплінарною мірою. Одного разу глядачі 8 Passengers навіть зателефонували до місцевої служби захисту дітей.

Партнерка Франке — Джоді Нан Гільдебрандт, за даними ЗМІ, вже має іспитовий термін на 18 місяців та ледь не втратила професійну ліценцію. Повідомляється, що вона публічно обговорювала свого пацієнта з залежністю без його дозволу.

Нагадаємо, у Німеччині невідомий скинув неповнолітнього українця з мосту, після чого кинув у нього пляшкою. За даними ЗМІ, нападник сам підійшов до компанії дітей та почав вимагати, щоб вони розмовляли російською. Також він стверджував, що Україна нібито розв’язала війну.

Також у Німеччині висунули обвинувачення 98-річному чоловіку, який в минулому працював охоронцем концтабору. За даними слідства, він сприяв "жорстоким і підступним убивствам" тисячі в'язнів.