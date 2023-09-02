Роздавав гроші: чоловік, який виграв $500 тисяч, поділився з працівниками магазину (фото)

Деніел Реффітт спочатку планував купити інший лотерейний білет, але змінив своє рішення в останній момент. Побачивши свій виграш, чоловік вирішив поділитися своєю удачею з кількома продавцями.

Деніел Реффітт зі штату Кентуккі (США), який виграв 500 000 доларів у лотерею, відзначив свою удачу тим, що роздав по 100 доларів кільком працівникам магазину, в якому він купив щасливий білет. Про це пише UPI.

Чоловік з Юніона розповів представникам Kentucky Lottery, що спочатку він збирався купити квиток Fast Play в автоматі Meijer на Г'юстон Роуд, але в останній момент передумав і купив скретч-квиток Precious Metals Titanium.

"Я вже хотів натиснути на кнопку, щоб купити квиток Fast Play, але потім подумав: "Неважливо" і купив інший", — сказав Реффітт.

Чоловік отримав чек на суму 357 500 доларів після сплати податків Фото: FOX News

Американець виявив, що став щасливим володарем призу в 500 000 доларів ще в магазині й вирішив поділитися своєю удачею з кількома працівниками.

"Я побачив кількох хлопців, які сиділи, дав їм по 100 доларів і побажав їм щасливих свят", — згадує переможець лотереї.

Отримавши чек на суму 357 500 доларів після сплати податків, Реффітт повідомив представникам лотереї, що планує оплатити деякі свої рахунки.

Компанія Meijer отримає 5 000 доларів за продаж виграшного білета.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив 15 лотерейних білетів і виграв 15 джекпотів за один день. Переможець лотереї, який 20 років пропрацював федеральним службовцем, розповів, що виграні гроші дадуть змогу йому і його дружині безбідно жити на пенсії.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.