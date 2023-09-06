Намагався переплити океан: берегова охорона США зупинила американця на "колесі хом'яка" (фото)

Американець змайстрував судно у формі колеса, яке має весла. Чоловік вже декілька разів намагався перепливати океан на своєму судні, проти кожного разу його зупиняла берегова охорона.

У Флориді (США) 44-річний Реза Балучі намагався допливти до Великої Британії через Атлантичний океан на саморобному судні, схожому на колесо хом'яка. Про це повідомила пресслужба Управління берегової охорони США у Facebook.

26 серпня берегова охорона США перехопила саморобне судно за 110 кілометрів від острова Тайбі-Айленд (штат Джорджія). Зі слів охорони, протягом трьох днів чоловік відмовлявся покидати своє судно, яке він назвав "бульбашкою", погрожуючи себе вбити ножем та стверджуючи, що на борту є бомба. 1 вересня чоловік зійшов "на землю" після того, як його доставили на базу берегової охорони в Маямі. Тоді ж вияснили, що "бомба" була підробкою.

Крім цього, охорона вважає, що рейс був небезпечним через стан судна, яке на плаву тримали дроти та буї. Також у штаті готувалися до сильного урагану "Франклін" в той момент, коли чоловік вирішив пливти до Лондона.

Саморобне судно Реза Балучі

Саморобне судно Реза Балучі

Саморобне судно Реза Балучі Фото: Facebook

Це вже не перша подорож американця. Він вже тричі намагався перепливати океан на своєму судні, проти кожного разу його зупиняла берегова охорона. Американцю планують висунути федеральні звинувачення через перешкоджання посадці на борт та порушенні наказу капітана порту. Під час допиту Балучі заявив, що планував допливти до Лондона.

Журналісти BBC розповіли, що це вже не перший арешт чоловіка за те, що той відправився в океан на своєму судні. У 2021 році він намагався допливти з Флориди до Нью-Йорка, у результаті чого його довелося рятуватися. Після цього його заарештували. Також його довелося рятувати у 2014 році поблизу Сент-Огастина та через два роки — біля узбережжя Джупітера у Флориді.

У 2021 році чоловік сказав, що намагався здійснити подорожі на своєму судні, аби зібрати кошти для бездомних, берегової охорони, поліції та пожежних частин.

Нагадаємо, 54-річний Тімоті Шеддок з Австралії три місяці дрейфував в океані. Чоловік потрапив у жорсткий шторм, у результаті чого залишився без вітрила, навігації, зв'язку та засобів приготування їжі. Проте все ж таки він зміг вижити.

У липні 43-річний Пол Родрігес-молодший, каякер з Аляски, загинув через те, що його судно перекинулося, а сам чоловік потрапив у холодну воду. Трагічну подію було випадково зафіксовано на камеру GoPro, закріплену на шоломі жертви.