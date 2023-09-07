"Мандрівник у часі": на знімку минулого століття помічено людину з "мобільним телефоном"

Уважні користувачі соціальних мереж переконані, що на фотографії 1940-х років вони бачать "мандрівника в часі".

Люди дуже спантеличені, оскільки на знімку, зробленому в 1940-х роках у Корнуоллі, схоже, один із чоловіків тримає в руках мобільний телефон, пише Mirror.

У центрі фотографії воєнного часу чітко видно чоловіка в пошарпаному коричневому костюмі, який дивиться в щось, схоже на мобільний телефон. Навколо нього десятки людей, що гріються в останніх літніх променях на пляжі Тоуен у вересні 1943 року. Фотографію розмістив в Інтернеті Стюарт Гамфріс.

Він написав у Твіттері: "Британські військові робітники біжать до моря — цей пляж у Корнуоллі був сфотографований у вересні 1943 року. (Було б чудово, якби хто-небудь із вас зміг визначити, який пляж!)" Але коли він опублікував знімок моря, користувачі Твіттера зазначили, що серед людей у закатаних штанах, панамках, які відпочивають на шезлонгах, сталася дуже незвичайна сцена.

Журнал South London History написав у коментарях до фотографії: "Е... мені здається, чи цей хлопець перевіряє свій телефон?" Доктор Кевін Перселл додав: "Хороший улов. Очевидно, що чоловік на знімку — турист, який мандрує в часі і перевіряє свій мобільний пристрій. Нарешті є докази того, що подорожі в часі реальні. Тепер ми бачимо на старих фотографіях речі, які раніше не брали до уваги, але тепер ми знаємо, що це телефони, оскільки вони у нас є".

Джеральд Джексон додав: "Показує, як сильно змінився пляжний одяг! Піджак, краватка і капелюх? Майте на увазі, вони робили це, коли я був дитиною, у 50-ті роки". Але Гамфріса це не переконало, він сказав: "Я думаю, цей хлопець скручує сигарету!" Це не перший випадок, коли пильні фотолюбителі помічають моторошно сучасні пристрої на зернистих старих знімках і плівкових кадрах.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося, що "мандрівник у часі" показав моторошне фото. Александр Сміт стверджує, що він є одним із перших у світі мандрівників у часі і побував у 2118 році. У нього нібито є фотографія, що підтверджує це.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".