Вчитель побив учня через те, що пив воду з резервуару для педагогів, а батьки побили його

Розлючені родичі хлопчика прийшли до державної початкової школи розбиратися, а також подали заяву в поліцію. Конфлыкт ускладнився тим, що хлопчик належить до касти недоторканих.

В Індії вчитель напав з кулаками на учня-даліта, який випив воду для вчителів. Про це повідомляє Times of India. Педагога заарештувала поліція.

12-річний потерпілий стверджував, що троє учнів взяли воду з водного автокемперу, призначеного для персоналу. Після ранкової молитви учні зібралися у своїх класах. У цей момент до приміщення під’їхав транспортний засіб, який роздавав воду для кемперів. Переносячи воду з кемперу, деякі діти випадково її розлили. Оскільки в ньому не залишилося води, діти набрали воду з кемпера, призначеного для вчителів. ЗВчитель це побачив, зібрав всіх у класі і побив одного з учнів.

У суботу понад 100 жителів колонії Пагарія Амбедкар зібралися в школі о 10 ранку. Вони напали на вчителя. Освітянина від розлучених людей відбивала поліція.

Випадок розслідує відділ освіта та правоохоронці.

Каста даліта в Індії вважається недоторканою. Це — найбідніша верства індійського суспільства. В Індії на законодавчому рівні насилля щодо "недоторканних" заборонене. Але в реальності — все навпаки. Не змінило ситуацію навіть те, що новообраний президент Індії Рам Натх Ковінд — сам даліт. Досі в школах з дітей з касти недоторканних знущаються однолітки. Їм заборонено їсти зі спільного посуду в їдальнях і навіть пити з-під крана, яким користуються представники інших каст.

Нагадаємо, що в Індії сталося руйнування залізничного мосту. Унаслідок цього загинули щонайменше 17 людей, а також значна кількість вважається зниклими безвісти після катастрофи.

Раніше повідомлялося, що в Індії 11 прибиральниць виграли 1,2 млн доларів у лотерею. Жінки скинулися грошима, щоб купити один лотерейний білет.