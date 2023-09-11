Зникле замовлення: сусід спробував продати чоловікові вкрадену в нього посилку (фото)

Чоловік був неприємно здивований після того, як зникло його замовлення тканини для ландшафтного дизайну. Через кілька днів він отримав "нахабну" записку від свого сусіда з пропозицією продати йому його ж посилку.

Чоловік, який побажав залишитися невідомим, дізнався, що його "нахабний" сусід вкрав його посилку завдяки залишеній довгій записці з пропозицією продати йому її назад. Про це пише The Mirror.

Немає нічого неприємнішого, ніж замовити товар по інтернету, а потім так і не отримати його. Неважливо, чи пропав він у дорозі, чи його доставили неправильно, що викликає безліч проблем. Видання зазначає, що очікування посилки, а потім з'ясування, що вона так і не буде доставлена, може навіть розлютити.

Один чоловік був неприємно здивований після того, як зникло його замовлення тканини для ландшафтного дизайну, яку він купив через інтернет для своєї компанії. Через кілька днів він отримав "нахабну" записку від свого сусіда з пропозицією продати йому його ж посилку, "яка була доставлена випадково".

Його запитали, чи не хоче він "купити останній рулон" або "обміняти що-небудь" на нього. Чоловік залишився в повному подиві. Сусід навіть побіжно вказав марку тканини, підтвердивши, що це точно було зникле замовлення.

Чоловік виклав на Reddit рукописну записку, підписану смайликом.

Записка була підписана смайликом Фото: Reddit

"Привіт! Мене звати Сем, я живу на сусідній вулиці. Кілька тижнів тому до нас випадково завезли тканину для ландшафтного дизайну, в нас залишився один рулон, якщо ви хочете його купити. Ми продаємо її, але якщо ви хочете обміняти на неї що-небудь, ми могли б що-небудь придумати. Напишіть мені, якщо ви зацікавлені", — йшлося в записці.

Багато користувачів Reddit запропонували чоловікові звернутися в поліцію, оскільки відкриття чужої пошти є незаконним.

"Я б у будь-якому разі подав заяву в поліцію. Не треба погрожувати, просто зробіть це. Скажіть, що ось номер запису, у вас є три дні, щоб заплатити, або я подам до суду за дрібними позовами цього дня", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус писав, що чоловік спланував "десятирічну" помсту сусідові через невелику сварку. В сусідів виник конфлікт через прибудову, яку хотів звести один із них. Саме після цього випадку чоловік вирішив здійснити свій план помсти, на реалізацію якого в нього пішли роки.

Також стало відомо, що чоловік орендував квартиру, в якій була тільки ванна кімната. Ліжко стоїть за кілька сантиметрів від унітаза, який просто відгороджений тонким склом. Душ і раковина розташовані навпроти й теж поруч із місцем для сну.