Заробила на віллу: жінку заарештували за отримання зарплати одразу на 16 роботах

Шахрайка влаштовувалася на роботу в одну з компаній і робила фотографії на співбесіді. Потім вона відправляла їх у чат на своєму нинішньому місці роботи, показуючи, що зустрічається з новими клієнтами.

Нещодавно в Китаї було заарештовано жінку, яка разом зі своїм чоловіком займалася шахрайством, пов'язаним із заробітком, під час якого вона одночасно працювала на 16 роботах і отримувала зарплату. Про це пише Next Shark.

Жінка, яка назвалася псевдонімом Гуань Юе, була заарештована під час співбесіди в провінції Ханчжоу. Разом зі своїм чоловіком Чень Цянем, якого звинувачують у тому, що він підшукував інші можливості, подружжя за три роки заробило статки, достатні для купівлі вілли в Баошані (Шанхай).

Як їй це вдалося

У звітах місцевої поліції стверджується, що Гуань влаштовувалася на роботу в одну з компаній, робила фотографії на співбесіді, а потім відправляла їх у чат на своєму нинішньому місці роботи, показуючи, що зустрічається з новими клієнтами.

Для підтримання порядку вона, як правило, записувала на папері всі важливі деталі: дату вступу на роботу, посаду в компанії, номери зарплатних карток. За наявними даними, в один із моментів трирічної шахрайської діяльності китаянка одночасно "працювала" в 16 компаніях.

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У центрі уваги

Аналогічний випадок було зафіксовано на початку цього року, після того, як у січні глава компанії, що займається інтернет-технологіями, Лю Цзянь звернув увагу поліції на шахрайство із зарплатою. Директор розповів владі, що в жовтні 2022 року він найняв 8 осіб, які могли похвалитися винятковим резюме і великим досвідом роботи у великих компаніях. Основний керівник групи отримував щомісячну зарплату в розмірі 20 000 юанів (близько 2740 доларів), тоді як інші отримували лише половину цієї суми.

Розкриття шахрайства

Лю вирішив звільнити найнятих співробітників після того, як через три місяці роботи вони не дали позитивних результатів. Після звільнення один зі співробітників випадково надіслав фотографію як підтвердження звільнення з іншої компанії, що нібито свідчило про те, що він працював на двох роботах одночасно.

8 березня поліція Пудуна в Ханчжоу заарештувала 53 людини, включно зі співробітником, про якого повідомив Лю. Загальна сума фінансових збитків, завданих шахраями, склала близько 50 млн юанів (приблизно 6,8 млн доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що сусід спробував продати чоловікові вкрадену в нього посилку. Чоловік був неприємно здивований після того, як зникло його замовлення тканини для ландшафтного дизайну. Через кілька днів він отримав "нахабну" записку від свого сусіда з пропозицією продати йому його ж посилку.

Також стало відомо, що жінка втратила всі свої заощадження через екстрасенса. Під час численних сеансів цілитель, як стверджується, завоював довіру жінки. Екстрасенс переконав її в тому, що в ній замкнені "злі духи" і що тільки він може їй допомогти.