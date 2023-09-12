"Боюся повертатися додому": британка побачила у своєму ліжку незнайомого чоловіка (фото)

Пізніше жінка отримала повідомлення від цього чоловіка у Facebook, в якому він подякував їй за можливість поспати. Молода мама хвилюється, що він може повернутися в будь-який момент.

У Великій Британії незнайомець, покритий кров'ю, налякав 22-річну Кейтлін Салліван, яка відмовляється повертатися до свого будинку після того, як він подрімав у її ліжку. Про це пише Daily Star.

Молода мама з Шотландії жахнулася після того, як побачила запис з камери відеоспостереження, на якому видно, як таємничий зловмисник засинає на її ліжку. Пристрій почав вібрувати після того, як було зафіксовано рух у кімнаті, коли вона перебувала в гостях у подруги.

Переглядаючи відеозапис, жінка побачила, що невідомий чоловік увійшов до кімнати її будинку і задрімав на ліжку. Після інциденту, що стався 31 серпня близько 07:45 ранку, британка, яка працює доглядальницею неповний робочий день, викликала поліцію. Вона зустріла їх у себе вдома, але зловмисник встиг втекти.

Пізніше Кейтлін отримала повідомлення від цього чоловіка у Facebook і побоюється, що він може повернутися за її адресою. Чоловік просити вибачення за злом і подякував їй за те, що вона дозволила йому виспатися.

"Я не могла повірити своїм очам. Я була так вражена, не знала, хто це. Мені було важко повірити, що в моєму ліжку лежить незнайомий чоловік. Я не розумію, як він потрапив у мій дім. Відтоді я боюся повертатися додому. Тепер я не хочу перебувати сама. Річ у тім, що і я, і мій маленький син спимо в цьому ліжку. Якби я була там, він би, напевно, забрався в моє ліжко і спав поруч зі мною", — сказала вона.

Невідомий чоловік увійшов до кімнати чужого будинку і задрімав на ліжку Фото: SWNS

Через день після цього інциденту Кейтлін отримала повідомлення від чоловіка, який сказав, що сподівається на "зустріч" із нею.

"Приношу Вам свої щирі вибачення, я не дуже добре почуваюся. Дякую, що дозволили мені опустити голову на три години, сподіваюся, нічого страшного не сталося", — було написано в повідомленні.

22-річна Кейтлін Салліван хвилюється, що чоловік може повернутися будь-якої миті Фото: SWNS

Молоду маму не вразила реакція співробітників поліції, які порадили жінці просто заблокувати його.

"Хто може сказати, що він не повернеться. Його не було покарано за це, тож він може зробити це знову. Мої сусіди сказали, що цей чоловік намагався проникнути до мого будинку напередодні близько 10-ї години вечора, його бачили, як він кричав і волав", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку заарештували за отримання зарплати відразу на 16 роботах. Шахрайка влаштовувалася в одну з компаній і робила фотографії на співбесіді. Потім вона відправляла їх у чат на своєму нинішньому місці роботи, показуючи, що зустрічається з новими клієнтами.

Також стало відомо, що британець застряг у фургоні за 100 метрів від берега. Водій мікроавтобуса спробував сховатися на єдиній сухій ділянці землі, що залишилася, поруч із сараєм.