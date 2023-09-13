Літають тисячі мух: біля будинку пенсіонера викинули "20 тонн гною" (фото)

Чоловік відчув жахливий запах поруч зі своїм житлом і виявив, що гній був звалений у полі біля його двору. Він одразу ж звернувся до міської ради.

71-річний Френк МакАртур був розгніваний, виявивши за своїм будинком на одній із вулиць Великої Британії величезні купи гною. За його словами, він із дружиною не може нормально дихати через це. Про це пише Daily Star.

Обидві купи вагою близько 20 тонн були виявлені в Рочфорді (графство Ессекс). Чоловік відчув жахливий запах поруч зі своїм житлом і виявив, що гній був повалений у полі за його будинком. Він стверджує, що воно досить велике і скинути добриво можна було на іншому боці й не зачепити його.

Френк назвав запах жахливим і додав, що тисячі мух тепер літають поруч із його будинком.

"Ми не знаємо, як довго це триватиме, але вони щойно вивалили близько 20 тонн компостного гною біля нашого житла. Поле величезне, його можна було б розмістити де завгодно, але його висипали просто поруч із будинками. Це шокує. Запах жахливий, та ще й тисячі мух. Навіть за такої спеки ми не можемо відчинити вікна. Скидати таку кількість сміття за 15 метрів від чиїхось дверей — це, м'яко кажучи, негігієнічно", — сказав британець.

Чоловік відчув жахливий запах поруч зі своїм житлом Фото: SWNS

Френк зв'язався з одним із членів міськради, що відповідає за його округ, Стюартом Вілсоном, який виїхав на місце. Після цього чиновник повідомив про те, що трапилося, до ради Рочфорда, яка наразі займається цим питанням.

"Зі мною зв'язався Френк, і я вирушив на місце. Там дві великі купи, і в таку спеку від них виходить запах. Там було багато мух. Я повідомив про це в раду і тепер чекаю, яких заходів буде вжито. Вони були призначені й перебувають у роботі. Я був дуже здивований, коли побачив, наскільки великим було звалище. Там було дві великі купи, тож я розумію всіх жителів і розумію, чому вони незадоволені. Запах, звичайно, був не дуже приємний, а зі спекотною погодою він ще більше посилився", — розповів Вілсон.

Раніше Фокус повідомляв, що британка побачила у своєму ліжку незнайомця. Пізніше жінка отримала повідомлення від цього чоловіка в Facebook, в якому він подякував їй за можливість поспати. Молода мама хвилюється, що він може повернутися в будь-який момент.

Також стало відомо, що британка, яка "виграла" будинок вартістю 2 млн, отримала 5 тисяч фунтів. Жінка не змогла отримати вигране нею розкішне житло через лазівку, прописану дрібним шрифтом внизу квитка.