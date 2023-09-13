Життя змінилося назавжди: переможець лотереї купив особняк вартістю $47 млн (фото)

У листопаді минулого року чоловік придбав виграшний білет на місцевій автозаправній станції. Після сплати податків він отримав 997,6 млн доларів. Його статки були більшими, ніж у таких зірок як Том Круз чи Мадонна.

У США 31-річний Едвін Кастро, який виграв 2 млрд доларів у лотерею Powerball, поповнив свій портфель нерухомості, що зростає, особняком вартістю 47 млн доларів у Лос-Анджелесі, в якому 7 спалень, 11 ванних кімнат і величезний басейн. Про це пише The Mirror.

Будинок був проданий відомим агентом з нерухомості Маурісіо Уманскі.

Усередині житла можна побачити діджейські вертушки, кімнату для дегустації шампанського і підвісну скляну доріжку. У будинку також є барна зона, винний льох зі скляними стінами, величезний домашній кінотеатр і кінозал. У розкішних спальнях є гардеробні, зони відпочинку, звані "релакс-люксами", і великі ванни.

У будинку є барна зона, винний льох зі скляними стінами, величезний домашній кінотеатр і кінозал Фото: Jam Press

Крім цього мільярдер Кастро найняв трьох охоронців, які цілодобово наглядають за ним і його майном. Його життя назавжди змінилося, коли в листопаді минулого року він придбав виграшний білет на місцевій автозаправній станції. Після сплати податків чоловік отримав 997,6 млн доларів. Його статки були більшими, ніж у таких зірок як Том Круз чи Мадонна.

До цього чоловік жив у занедбаній будівлі з однією спальнею в Альтадені. У дитинстві він був членом бойскаутів "Орел" і відвідував середню школу Crescenta Valley в Ла-Кресценті, недалеко від заправки, де він купив білет, що змінив його життя. Кастро вивчав архітектуру в університеті Вудбері в Бербанку. Розбагатівши, щасливчик незабаром став гордим власником вінтажного Porsche 911, виклавши за нього 250 000 доларів. Крім особняка за 47 млн доларів, він також придбав холостяцьку квартиру вартістю $4 млн у своєму рідному місті.

Щасливчик незабаром став гордим власником вінтажного Porsche 911 Фото: New York Post

Едвін рідко з'являється на публіці. Особистість переможця Powerball було розкрито на пресконференції, на якій він вважав за краще не бути присутнім, оскільки хотів залишитися приватною особою. Однак закон штату Каліфорнія зобов'язує переможців лотерей розкривати свої повні імена, незалежно від того, згодні вони на це чи ні.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.