Поліція оточила вулицю: жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак (фото)

Співробітники поліції почали обшукувати сміттєві контейнери, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.

У Великій Британії поліція прибула на місце "кривавого злочину" у Вілтширі на початку цього тижня. Однак замість убитої людини вони знайшли підроблену частину тіла в сміттєвому баку. Про це пише Daily Star.

Винний, який залишився невідомим, розповів поліцейським, що це був "жарт, що вийшов з-під контролю". Він залишив підроблені закривавлені частини тіла звисати із сусідського сміттєвого бака.

Поліцейські прибули на місце злочину в місті Девайзес (графство Вілтшир) після дзвінка стурбованого жителя о 16.30 у вівторок, 12 вересня.

Коли вони почали обшукувати сміттєві контейнери, але один із мешканців зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався. Офіцери виявили пластикові кінцівки й підтвердили, що вони були підробленими.

"Я поклав їх у сміттєвий бак нашого сусіда, вони стирчали назовні. Це дуже хороші кінцівки, вони справді мають реалістичний вигляд. Я поклав їх у пакет, щоб їх не було видно. Це просто розіграш, який вийшов з-під контролю", — розповів після інциденту злочинець

Жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак сусіда Жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак сусіда

Це не перший випадок коли співробітники поліції "купилися на розіграш". У 2015 році джедай, персонаж Mortal Kombat і охоронець корпорації Umbrella з Resident Evil занепокоїли правоохоронців, які оточили вулицю в місті Райлі (Північний Уельс).

Трійця любителів костюмованих ігор фотографувалася в палісаднику перед будинком, коли поліцейські в повному спорядженні прибули на місце, отримавши повідомлення про підозрілу поведінку трьох чоловіків, які розмахують, як припускають, вогнепальною зброєю.

Пізніше стало відомо, що це був пластиковий пістолет, який був удвічі менший за справжній.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку заарештували за отримання зарплати відразу на 16 роботах. Шахрайка влаштовувалася в одну з компаній і робила фотографії на співбесіді. Потім вона відправляла їх у чат на своєму нинішньому місці роботи, показуючи, що зустрічається з новими клієнтами.

Також стало відомо, що британець застряг у фургоні за 100 метрів від берега. Водій мікроавтобуса спробував сховатися на єдиній сухій ділянці землі, що залишилася, поруч із сараєм.