"Дивовижна тварина": перший у світі гібрид собаки й лисиці збила машина (фото)

Тварина дуже насторожено ставилася до людей, але все ж дозволяла себе гладити. На початку цього року вона померла з невідомих причин.

У Бразилії 2021 року було виявлено перший у світі підтверджений гібрид собаки й лисиці, який отримав назву "Dogxim". Про це пише Daily Mail.

Тварину було виявлено після того, як її збила машина. Її доставили у ветеринарну клініку, але співробітники не змогли визначити, що це за вид.

Науковці з місцевих університетів провели великі генетичні дослідження і визначили, що тварина є напівкровкою. Її мати була пампасною лисицею, а батько — домашнім собакою. Вони помітили в ній незвичайну суміш: великі загострені вуха, густа жилава шерсть і довга тонка морда.

Тварина дуже насторожено ставилася до людей, але все ж дозволяла себе гладити. Вона відмовлялася від їжі, але їла живих гризунів, гавкала, як собака, й іноді гралася з іграшками. Самка рухалася як лисиця.

На початку цього року тварина померла з невідомих причин, але вчені вважають, що вона могла розмножуватися.

Фото: Daily Mail

"Це була дивовижна тварина, дійсно гібрид пампасної лисиці та собаки. Вона не була такою слухняною, як собака, але й не мала агресивності, яка очікується від дикого виду при поводженні з ним. Вона вирізнялася полохливістю й обережністю, вважаючи за краще триматися якомога далі від людей. За той час, поки вона перебувала в лікарні на лікуванні, я думаю, вона почала почуватися в більшій безпеці", — розповіла Флавія Феррарі, фахівець з охорони природи, яка працювала з твариною під час її відновлення.

Вважається, що це був перший зареєстрований випадок розмноження лисиці та собаки. Команда дослідників опублікувала свої результати в журналі Animals і вважає, що в дикій природі можуть зустрічатися й інші особини. Домашні собаки вже схрещувалися з дикими видами, включно з койотами, вовками та дінго.

Раніше Фокус повідомляв, що мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу. Імовірно тварина отримала рани від сидіння на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

Також стало відомо, що в США зниклий собака возз'єднався з сім'єю через 12 років. 15-річний пес на прізвисько Міньйон зник ще 2011 року після того, як ремонтник залишив відкритими задні ворота двору. Сім'я була рада знову побачити свого домашнього улюбленця.