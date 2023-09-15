Жоден день не був у радість: "найстаріша" жінка у світі померла у віці 129 років

У жінки залишилося 5 онуків і 16 правнуків. Вона народилася ще до того, як останній російський цар Микола Другий зійшов на престол.

Коку Істамбуловій, яка пережила сталінські репресії, у червні виповнилося б 130 років, згідно із затвердженими у РФ пенсійними даними. Чиновники заявляють, що вона була старшою за жінку, занесену до Книги рекордів РФ, яка торік померла, імовірно, у 128-річному віці. Про це повідомляє The Mirror.

Про Коку писали газети після того, як вона заявила, що в її довгому житті не було жодного щасливого дня.

За словами її онука Ільяса Абубакарова, у день смерті вона повечеряла, як зазвичай, у своєму будинку в чеченському селі.

"Вона жартувала, вона говорила. Потім їй раптово стало погано, і вона поскаржилася на біль у грудях, — розповів онук. — Ми викликали лікаря, який розповів, що в неї впав тиск. Зробили уколи, проте врятувати не вдалося".

Родич, можливо, найстарішої жінки також сказав, що вона померла тихо і в повній свідомості.

Її поховали в рідному селі Братське. У жінки залишилося 5 онуків і 16 правнуків. Вона народилася ще до того, як останній російський цар Микола Другий зійшов на престол.

Коку Істамбулова, можливо, була найстарішою жінкою у світі Коку Істамбулова, можливо, була найстарішою жінкою у світі

Згідно з російським паспортом, жінка прожила довше, ніж проіснував СРСР. Стверджується, що датою її народження було 1 червня 1889 року. А на британському троні тоді перебувала королева Вікторія.

Однак у паспорті вказано тільки рік народження, без точної дати й місяця. Торік вона емоційно розповідала про те, як її співвітчизників-чеченців масово депортували в степи Казахстану 75 років тому.

За її словами, люди вмирали у вагонах для худоби, а їхні тіла викидали на поталу голодним собакам. Якщо її вік правильний, Коку в той час було 54 роки.

"Це був поганий день, холодний і похмурий", — розповідала вона про лютневий день 1944 року, коли жителів Чечні виганяли з батьківщини. Поїзд набили повно-повнісінько і повезли в невідомому напрямку, розповідала вона.

У суворих умовах Казахстану вона втратила обох синів. Не було лікарів, які б їх лікували. Люди хворіли й швидко вмирали, подібне, за її словами, відбувалося в кожній родині.

"Коли жінки народжували, діти часто вмирали, бо не було акушерів", — згадувала жінка.

Нагадаємо, що помер 127-річний житель Бразилії, який іноді любив випити.

Також повідомлялося, що"найстаріша у світі жінка" померла у віці 128 років у Південній Африці. Вона жила в трьох різних століттях і померла у своєму будинку в Північно-Західній провінції ПАР на початку 2023 року.