Сумує з рідними: мавпа відвідала похорон фермера, який ділився з нею їжею (фото)

Тварина підійшла до загиблого і підняла покривало над його обличчям, а потім подивилася йому в очі. На думку експертів, у такий спосіб примат переконує себе, що його товариш справді помер.

В Індії скорботна мавпа прийшла на похорон фермера, який з нею подружився перед смертю. Тварина сиділа поруч із родичами чоловіка. Про це пише Daily Star.

10 вересня мавпочка відвідала будинок сім'ї в селі Гондхія (штат Уттар-Прадеш, Індія), де поховали Чанданлала Верму.

На кадрах, що зафіксували цей момент, видно, як мавпа підходить до Верме і підіймає покривало над його обличчям, а потім дивиться йому в очі. На думку експертів, таким чином примат переконує себе, що його улюблений товариш дійсно помер. Потім він уперся грудьми й руками в землю, після чого вирушив до скорботних членів сім'ї та друзів, які оплакували родича.

У якийсь момент мавпа навіть поклала руку на коліно жінки нібито на знак розради.

Член сім'ї загиблого Судхір Верма розповів місцевим ЗМІ, що коли фермер був живий, він проводив дні на своїх полях. Він також стежив за своїм урожаєм із сусідньої хатини, щоб уберегти його від голодних тварин. Перебуваючи там, щодня він ділився з цією мавпою своєю їжею.

Мавпа намагається втішати рідних покійного фермера Фото: CEN

Видання зазначає, що це не перший випадок, коли мавпа сумує за людиною, що свідчить про те, що примати, як і люди, здатні на складні емоції. Пітамбарам Раджан з Баттікалоа (Шрі-Ланка) подібним чином вигодовував дику сіру мавпу, щоденно даючи їй фрукти та печиво.

Коли Раджан помер, його родина та друзі оплакували смерть рідної людини. Вони були здивовані, побачивши там мавпу, яка висловлювала свою повагу. Тварина дивилася на свого приятеля, що лежав у труні, а потім нахилилася, щоб обійняти його, і навіть поцілувала в щоку.

Раніше Фокус повідомляв, що мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу. Імовірно тварина отримала рани від сидіння на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

Також стало відомо, що в США зниклий собака возз'єднався з сім'єю через 12 років. 15-річний пес на прізвисько Міньйон зник ще 2011 року після того, як ремонтник залишив відкритими задні ворота двору. Сім'я була рада знову побачити свого домашнього улюбленця.