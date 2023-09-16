З'явилися з нізвідки: сім'я налякана незвичайними слідами ніг на стелі (фото)

Сімейна пара спантеличена дивним явищем, яке сталося в їхньому порожньому житлі. Тепер подружжя боїться перебувати у своєму будинку.

Подружня пара покинула своє житло в Китаї вдень і, повернувшись увечері, була в жаху, виявивши на стелі однієї з кімнат відбитки ніг. Вони залишали будинок порожнім і тепер ставлять собі питання, чи може наука пояснити цю загадку. Про це пише The Mirror.

Після того як на стелі у вітальні з'явилися загадкові сліди, власник житла звернувся до соціальних мереж по відповіді.

Господар будинку, Лю з Вучжуна, розповів, що був спантеличений дивним явищем, яке сталося в його порожньому житлі. За його словами, коли він і його дружина йшли з дому вдень, стеля була ідеально чистою. Подружжя повернулося ввечері й виявило, що тепер вона має такий вигляд, немов по ній хтось пройшов брудними черевиками.

На кадрах, знятих самим Лю, чітко видно відбитки ніг, розкидані по стелі. За його словами, він і його дружина були налякані всю ніч. Вранці вони вирішили перевірити вітальню, але сліди нікуди не зникли.

Чоловік поділився знімком у соцмережах Фото: AsiaWire

Лю поділився знімком на сайті Douyin, китайської версії TikTok, з підписом: "Чи може наука пояснити це? Це раптово з'явилося, коли я повернувся додому. Наш будинок було відремонтовано понад десять років тому, і ми можемо підтвердити, що раніше їх тут не було. Це дуже тривожно".

Чоловікові відповіли багато користувачів соцмережі. Багато хто жартував, що за родиною прийшов злий привид, або що повернувся колишній господар. Інші почали думати про те, що трапилося насправді.

"Єдина причина, яку можна пояснити, — це те, що сліди були залишені до того, як встановили стелю. Можливо, вони були в принципі непомітні, але стали помітними через конденсат, дим тощо?" — написав користувач із ніком Брат Пен.

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