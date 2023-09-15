Загадкове сяйво: у небі над США помітили таємничий напівпрозорий об'єкт (відео)

Співробітники правоохоронних органів все ще намагаються ідентифікувати об'єкт. Один з офіцерів зазначив, що не вважає, що він прилетів із космосу або з Китаю.

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У США поліція одного з міст штату Іллінойс намагається ідентифікувати загадковий білий або напівпрозорий об'єкт, що пролітав у денний час небом над їхньою країною. Про це пише UPI.

За словами начальника поліції міста Профетстаун Брюса Френкса, у середу він був не під час виконання службових обов'язків, коли йому зателефонував працівник шиномонтажної майстерні Todd's Tire and Auto, де зібралося багато місцевих жителів, які спостерігали за таємничим об'єктом у небі.

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Свідки описували об'єкт як білу або напівпрозору повітряну кулю, прикріплену до коробчастої конструкції. За словами деяких очевидців він мав червоне освітлення. Начальник поліції зазначив, що об'єкт був нерухомий у небі протягом деякого часу.

Офіцер Бойд Ван Деллен сказав, що співробітники правоохоронних органів все ще намагаються ідентифікувати об'єкт, але не вважає, що він прилетів із космосу або з Китаю. Національна метеорологічна служба США повідомила, що останнім часом у цьому районі не було запущено жодної повітряної кулі. За словами Ван Деллена, метеорологи припустили, що це може бути дослідницька куля, запущена іншою організацією.

За заявами поліції, місцевий аеропорт було повідомлено про цей об'єкт на випадок, якщо він становитиме небезпеку для повітряного руху.

Видання зазначає, що на початку квітня кілька краплеподібних повітряних куль викликали припущення про іноземне спостереження або активність НЛО над Феніксом, проте згодом ці об'єкти були ідентифіковані як метеорологічні кулі Thunderhead, керовані компанією Aerostar.

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