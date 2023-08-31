Гуляв біля річки: люди помітили "майже прозорого інопланетянина" (фото)

Наразі провідні експерти країни з НЛО обговорюють автентичність знімка, який дістав у соцмережах назву "прибулець із Таріхи". Однак це не перший випадок, коли в цьому регіоні нібито спостерігається позаземна активність.

Related video

Любителі піших прогулянок були шоковані, коли помітили довгоногого сірого прибульця під час прогулянки біля річки в Таріхе (Болівія), а експерти стверджують, що в цьому районі багато "міжпросторових порталів". Про це пише Daily Star.

Наразі провідні експерти країни з НЛО обговорюють автентичність знімка, який дістав у соцмережах назву "прибулець із Таріхи".

"Майже прозорий інопланетянин" з довгими кінцівками та незвичайною ходою був помічений під час прогулянки біля річки Пілкомайо. При цьому позаземна істота зовсім не соромилася чоловіка на протилежному березі. Ще більш дивно, що у воді, поруч з якою йде прибулець, немає його відображення.

"Це схоже на прозору істоту з довгими кінцівками, характерними для сірих істот. Але ми повинні визначити її справжність", — сказав уфолог Хав'єр Карлос Кордеро.

Позаземна істота отримала в соцмережах назву "прибулець із Таріхи" Фото: колаж Фокус

Користувачі соціальних мереж також сперечаються про те, чи є знімок реальним або підробленим. Карлос запропонував використовувати штучний інтелект (ШІ), щоб покласти край суперечкам і визначити, чи є фотографія справжньою. Однак експерт з НЛО не здивується, якщо виявиться, що позаземна істота дійсно відвідала його рідну країну.

"Таріха, мабуть, має особливий зв'язок із діяльністю такого роду, і це підсилює думку про те, що тут може бути щось більше. З цим може бути пов'язана наявність у цьому районі великої кількості корисних копалин і міжпросторових порталів", — сказав Карлос.

Видання зазначає, що це не перший випадок, коли в Таріху нібито спостерігається позаземна активність. У травні 1978 року сотні людей, які проживають у районі болівійсько-аргентинського кордону, стверджували, що бачили космічний корабель, що впав у Мекойє. Цю невирішену загадку дехто називає "самим вірогідним випадком аварії НЛО в Південній Америці".

Раніше Фокус повідомляв, що блогер таємниче зник після того, як знайшов приховану печеру поруч із Зоною 51. Ютубер Кенні Віч, який стверджував, що знайшов загадкове місце поруч із зоною 51. Чоловік встиг тричі вирушити до нього, перш ніж зник у листопаді 2014 року. Підписники просили його не повертатися і не входити в печеру.

Також стало відомо, що на Google Maps знайшли таємничу порожнечу в Долині Смерті. Пустеля є одним із найсуворіших місць у світі. Люди помітили дивну область поруч з армійською базою, що викликало запеклі суперечки на форумі про теорії змови.