"Ти спиш із моїм братом": публічна пропозиція руки й серця обернулася ганьбою для чоловіка

Невідомий чоловік відмовився від традиційного способу з одним коліном і вирішив по-іншому проявити прихильність до другої половинки. Однак замість ствердної відповіді на нього чекав неприємний сюрприз.

У Великій Британії невдала публічна пропозиція руки й серця викликала сміх місцевих жителів в одному з міст Шотландії після того, як адресат залишив жорстоку відповідь. Про це пише The Mirror.

Невідомий чоловік відмовився від традиційного способу з одним коліном і вибрав інший спосіб прояву прихильності до другої половинки.

Невдачливий закоханий вивісив у місті Елгін велике біле простирадло з написом: "Чи вийдеш ти за мене заміж, Рейчел?". Однак надії на романтичний сценарій були швидко розвіяні, коли хтось інший відповів своїм власним простирадлом поруч.

Якщо перша відповідь була сповнена любові, то друга — набагато менше.

"Ні!!! Ти переспала з моїм братом", — було написано на новому простирадлі.

Невдала публічна пропозиція руки і серця викликала сміх місцевих жителів Фото: Jam Press

Місцевий житель Геррі Джеймісон розповів, що він сподівається, що Рейчел все ж відповіла "так". Лені Рой пожартував про те, чи дасть її брат своє благословення.

"Хто сказав, що романтика померла", — додала Сюзан Річі.

Однак ця відповідь була не останньою в цій сазі, оскільки пізніше з'явилося третє простирадло. Замість продовження любовної історії, на ньому було написано таке: "З 40-річчям Сенді".

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