"Це божевілля": 18-річний хлопець став мільйонером через помилку банку

Дейн Гіллеспі мав отримати на рахунок 8,9 тисячі фунтів від своєї бабусі, однак його дівчина помітила на балансі три "зайві" нулі. Хлопець був готовий замовляти новенький Porsche, коли його зупинила мати.

Щасливий підліток випадково став мільйонером на кілька годин, знайшовши на своєму рахунку "зайві" 8,9 мільйона фунтів стерлінгів (понад 409 мільйонів гривень). Деталями інциденту 16 вересня поділились у виданні Mirror.

Дейн Гіллеспі перерахував на свій рахунок чек від бабусі на 8900 фунтів (409,4 тисячі гривень). Він та його 18-річна дівчина були шоковані, коли на балансі виявилась в тисячу разів більша сума.

"Ми не могли в це повірити. Мій син кілька годин думав, що став мільйонером. У середу вранці на його рахунку було 8,9 мільйона фунтів. Йому лише 18. Він отримав чек від бабусі на 8900 фунтів стерлінгів і поклав його минулого четверга", — розповіла мати хлопця Керолайн.

Жінка розповіла, що сказала сину вважати гроші з чеку своїми заощадженнями, але за кілька хвилин отримала фото реквізитів зі значно більшою сумою. Підліток одразу заявив, що замовить Porsche, але мати його зупинила.

"Не роби дурні, це не наші гроші, нам потрібно в цьому розібратись", — сказала сину Керолайн.

Дейн перебував у статусі мільйонера лише кілька годин. З часом банк помітив власну помилку та виправив їй. На рахунку хлопця залишилася лише та сума, яку він і мав отримати від бабусі.

"Так було кілька годин. Як 18-річний хлопець, що став мільйонером на день, він просто не може в це повірити. Він просто хотів піти й витратити все, але якщо це зробити, то гроші доведеться повернути. Він думав, що сьогодні вранці всі його Дні народження настали одночасно. Це божевілля", — розповіла Керолайн.

Нагадаємо, 77-річний американець виграв у лотереї понад 5 мільйонів доларів. Після того, як він отримав гроші, чоловік придбав собі кавун, а дружині — квіти.

Мешканець штату Мериленд виграв 580 тисяч доларів завдяки помилці продавця. Він дізнався про те, що зірвав куш, лише за кілька днів.