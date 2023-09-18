Не знали понад 60 років: чоловік знайшов на горищі потаємну кімнату, заповнену коробками

Це не єдине "таємне місце", яке власник будинку виявив у своєму житлі. Приблизно через рік після переїзду він натрапив на закриту шафу під сходами.

Чоловік сильно здивувався після того, як виявив на горищі таємну кімнату, яку він знайшов під час робіт з утеплення свого будинку. Він був шокований, коли робітники повідомили йому про цю кімнату і запропонували здерти гіпсокартон, щоб дослідити її. Про це пише The Mirror.

Коли власник будинку зазирнув усередину, то побачив велику кількість коробок, не зворушених з 1960-х років.

Їхній вміст викликав більше запитань, ніж відповідей. Чоловік розповів про цю історію на популярному форумі Reddit.

"Один із робітників запитав, чи не знаю я, що там нагорі є якась кімната. Я поняття не мав. Ми розкрили гіпсокартон, і там виявилися штабелі коробок 60-х років. Ціла тонна коробок. І всі вони були повні! Я відкрив їх, очікуючи побачити що-небудь цікаве. А вони були повні чортових соснових шишок! Один із найбільших обломів у моєму житті", — написав власник будинку.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Однак це не єдине таємне місце, яке він виявив у своїй оселі: приблизно за рік після переїзду він натрапив на закриту шафу під сходами.

"Насправді ми знайшли дві потаємні кімнати. Одна була просто кімнатою під сходами, яка була закрита. У ній було кілька іграшок із 70-х років", — додав він.

Користувачі форуму почали міркувати навіщо колишні жителі зберігали ці коробки. Їхній вміст могли використовувати для розпалювання або для створення різдвяних прикрас.

Коментуючи його повідомлення, один із користувачів сказав: "Коли я був молодшим, моя сім'я збирала соснове каміння і зберігала його на горищі. Взимку ми використовували їх для розпалювання".

"Чому б людям не зберігати м'яті екземпляри "Супермена", що ретельно зберігаються, перше видання, або хоча б стопку ювелірних виробів. Навіщо, чорт забирай, зберігати шишки?" — написав один із них.

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