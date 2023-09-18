Зустріч із кумиром: в Ірані фанати Роналду довго бігли за клубним автобусом (відео)

36-річний футболіст подякував уболівальникам за чудове прийняття, яке вони йому влаштували, і тим самим виправдав їхні очікування. Однак на цьому все не закінчилося.

18 вересня, у понеділок, п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду прибув до Ірану, щоб узяти участь у своєму першому матчі Ліги чемпіонів АФК 2023-24 за саудівський клуб "Аль-Насср" проти "Персеполіса". Про це пише Storts Tiger.

Під час його першого візиту в країну шанувальники португальського футболіста, які зібралися на вулицях Тегерана, щоб побачити спортсмена, виконали пісню "Siuuu" на честь його святкування голу, передчуваючи те, що вони зможуть спостерігати далі.

Видання зазначає, що "Аль-Насср" потрапив до групи E Ліги чемпіонів АФК 2023-24 разом з іранським клубом "Персеполіс", катарським клубом "Аль-Духайль" і таджицьким клубом "Істіклол". Найкращий фініш саудівського клубу в цьому футбольному турнірі припав на 1995 рік, коли він посів друге місце, програвши південнокорейському клубу Seongnam FC.

У вірусному відеоролику, опублікованому в X (Twitter), іранські вболівальники безперервно скандують ім'я "Роналду", після того, як вони кілька разів виконали пісню "Siuuuu". Уболівальники були в такій ейфорії від зустрічі з суперзіркою футболу, що продовжували повторювати культове святкування голу.

Через деякий час автобус команди "Аль-Насср" із Кріштіану Роналду на борту проїхав вулицею Тегерана, де зібралися численні вболівальники. 36-річний футболіст подякував уболівальникам за чудове прийняття, яке вони йому влаштували, і тим самим виправдав їхні очікування.

Однак на цьому все не закінчилося. Фанати португальця довго бігли за клубним автобусом, а дехто навіть зміг прорватися в готель, щоб побачити свого кумира.

Ліга чемпіонів АФК — це головний клубний футбольний турнір, який проводить Азійська конфедерація футболу серед переможців і призерів чемпіонатів і володарів кубків найрозвиненіших у футбольному відношенні країн Азії. Дебютний матч для "Аль-Нассра" відбудеться 19 вересня, у вівторок, проти "Персеполіса" на стадіоні "Азааді" в Тегерані.

Нагадаємо, що збірна України так і не змогла зачепитися за нічию в матчі зі своїм історично найскладнішим суперником на футбольному полі. Збірна Італії, до слова, чинний чемпіон Європи, переграла Синьо-жовтих на міланському "Джузеппе Меацца".

Футбольній збірній України вже традиційно непросто даються кілька матчів, що йдуть поспіль. Хоча нічия з Англією у Вроцлаві обнадіювала.