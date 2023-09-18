3 рази ламали ніс: чоловік із прізвищем "Гіттлер" виріс у єврейському кварталі (фото)

Ніс Джона Гіттлера досі залишається кривим після побоїв. Чоловік упевнений, що знущання сусідів зробили його сильнішим і жорсткішим.

Джон Гіттлер зі США виріс у єврейському районі Детройта (штат Мічиган). Його прізвище не раз приносило йому неприємності, чоловікові 3 рази ламали ніс, але він все одно не хоче його змінювати. Про це пише Daily Star.

Американець виріс у кварталі, де його прізвище могло б викликати максимальну образу.

Джон, нащадок трьох ірландських і одного німецького діда, виріс у переважно єврейському районі Детройта (штат Мічиган, США). У місті з суворою репутацією його прізвище неодноразово ставало причиною побоїв. Йому навіть три рази ламала ніс. Він досі залишається кривим від побоїв. Американець упевнений, що знущання сусідів зробили його сильнішим і жорсткішим.

"Я знав, як зламати ніс дитині в 12 років. Тому що, якщо їх четверо, і вони більші за тебе, ти повинен був дуже швидко зрозуміти, хто з них лідер. І потім знищити цього хлопця", — розповів Джон виданню The Mirror.

Джон, один із 8 братів і сестер, його сім'я живе в США вже кілька поколінь і встигла змінити прізвище, але це ніколи не входило в його плани.

"Мої дідусь і бабуся були суворими людьми. Вони приїхали сюди, пережили Депресію і Другу світову війну. У них не було жодного бажання змінювати прізвище. Просто не хотіли робити цього. Вони вважали, що люди ставитимуться до нас залежно від нашого характеру, а не від імені, що певною мірою правильно. Але й тих, хто дасть вам у морду, теж вистачає. У моєму дитинстві теж було чимало таких", — розповів американець.

Зараз чоловік живе в Каліфорнії Фото: brit

Побиття були жорстокими, і їхня ймовірність зросла після того, як його молоді батьки купили будинок у переважно єврейському районі.

"Як з'ясувалося, євреїв було близько 75%. Спасибі мамі й татові. Тож до кінця життя ми — "Гіттлери" в єврейському районі. Так, це здорово", — згадав чоловік.

Зараз він живе в Каліфорнії зі своєю дружиною, але в ті часи він часто ставав жертвою груп старших дітей, які влаштовували йому рознос.

"Це було несправедливо, діти завжди були на два роки або два класи старші, і їх було вдвічі більше, тож їх було четверо, а нас двоє. Ми з найкращим другом їхали додому зі школи, а чотири підлітки на машині зупиняли нас, збивали з дороги і вибивали з нас усю дурь. Я запитав маму, чому ми не можемо просто змінити прізвище, а вона подивилася мені просто в очі і сказала, що труднощі загартовують характер. Ми не будемо міняти ім'я. Тоді мені стало все зрозуміло", — додав він.

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