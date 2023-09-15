Нещасний випадок на Мальті: турист отримав великий штраф, зробивши звичайне селфі

Молодий мандрівник пошкодив 8 мармурових сходинок, що ведуть до історичної будівлі, в якій розташовується офіс прем'єр-міністра.

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20-річний італійський турист Вітторіо Емануеле Савоя зіткнувся з неприємним інцидентом під час свого візиту на Мальту. Чоловік хотів зробити ефектне селфі, але знехтував важливістю історичних пам'ятки, що в результаті призвело до високого штрафу. Про це пише Malta Today.

Молодий мандрівник пошкодив 8 мармурових сходинок, що ведуть до історичної будівлі, в якій сьогодні розташовується офіс прем'єр-міністра.

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Італійський турист вирішив зробити фотографію біля будівлі Оберж-де-Кастій і для цього спустився на самокаті сходами, бажаючи якнайкраще закарбувати момент, стоячи перед дверима будівлі, занесеної до списку об'єктів ЮНЕСКО. Під час спуску він пошкодив історичну пам'ятку колесами свого транспорту. Спочатку студент мав виплатити штраф у розмірі понад 1000 євро, але реальна сума склала 400 євро. Крім того, поліція ухвалила рішення про застосування до нього умовного ув'язнення строком на один рік.

Оберж-де-Кастій Фото: mediatoday

Черговий поліцейський помітив туриста і покликав своїх колег, які потім проаналізували записи камер спостереження. Співробітники поліції розповіли, що чоловік сфотографувався біля резиденції, а потім спустився на самокаті, при цьому пошкодивши вісім мармурових сходинок. На них було виявлено відколи.

Спочатку хлопця відвезли до поліцейської дільниці для допиту, а потім суд оштрафував туриста і зобов'язав його заплатити 400 євро за відновлювальні роботи на сходах архітектурної пам'ятки, яку охороняє ЮНЕСКО.

Раніше Фокус повідомляв, що туристам довелося виїхати з курорту в Італії через нашестя коників. Люди не могли спати: балкони і цілі стіни будинків були всіяні галасливими комахами, яких приніс африканський вітер.

Також стало відомо, що помилка туриста на Балі коштувала йому 370 тисяч доларів. Мати чоловіка закликала читати все, що написано в договорах про страхування від початку до кінця, оскільки бажана відпустка може обернутися трагедією.