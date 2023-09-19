Очі нам брешуть: швидкий тест покаже всю правду про людину (фото)

Завдяки оптичним тестам можна визначити рівень IQ і навіть характер людини.

Ви коли-небудь відчували, що ваш розум або очі грають із вами злий жарт? Можливо, ви бачили оптичну ілюзію. Наш мозок і очі працюють разом, намагаючись інтерпретувати те, що перед нами, але хоча вони й намагаються "домовитися одне з одним", результат не завжди позитивний. Про це повідомляє видання Мirror.

Такі речі, як кольори, тіні та перспективи, допомагають мозку зрозуміти, що він бачить, і він починає формувати думку на основі цих підказок — але якщо вони спроектовані певним чином, наш мозок може заплутатися. Що ще більше збиває з пантелику — те, що двоє людей можуть подивитися на одну й ту саму оптичну ілюзію і побачити дві абсолютно різні речі.

Оптична ілюзія

Що ж, у цій останній оптичній ілюзії вам доведеться знайти на зображенні правильний фрукт — і те, що ви побачите, покаже, чи є ви більш "природно розумними", чи ні. Створена британською онлайн-друкарнею Instantprint, вам потрібно сконцентрувати свою увагу, щоб відшукати приховані плоди серед ліній і кольорів.

За даними Instantprint, кумедна оптична ілюзія може розповісти вам багато нового про себе, зокрема про ваші професійні здібності. Оптичні ілюзії можуть бути неймовірно кумедними і захопливими, але вони також багато говорять нам про те, як працює наш мозок.

Якщо ваш зір досить гострий, ви зможете ясно побачити фрукт, і, очевидно, якщо ви зможете його побачити, ви "від природи розумні". Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Current Biology, люди з вищим IQ здатні зосередитися на правильних деталях і з більшою легкістю ігнорувати непотрібну інформацію.

Кажуть, що розумніші від природи люди, здатні розпізнавати плоди, "навряд чи сприймають речі за чисту монету" і завжди шукають "нюанси в усьому".

То чи зможете ви знайти правильний фрукт? Відповідь, яку ми шукаємо, — це яблуко.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли з чого складаються наші унікальні очі і як вони працюють. Наші очі є геніальним продуктом еволюції, що поєднують у собі неймовірні елементи, до деяких з яких найкращі інженери планети не наблизяться і в найближчі тисячоліття.