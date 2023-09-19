"Морили голодом": жінка добилася вибачень від школи, яка "принизила" її сина

Мати обурило, що її дитину змусили покласти назад свій обід на очах у інших школярів. Вона переконана, що вчинок працівників закладу — "огидний".

41-річна мати Келлі Боуман і її родина отримали вибачення від школи після скарги на те, що учня "морили голодом" під час обіду. Деталями інциденту поділилися у виданні Mirror.

Мешканка Англії розкритикувала школу свого сина після того, як йому відмовили в обіді. Хлопчик мав замало грошей на рахунку та не знав про це. Він прийшов у їдальню та взяв собі їжу, яку, як пізніше виявилося, не міг оплатити.

"Я поповнила його на 10 фунтів стерлінгів (приблизно 450 гривень, — ред.) кілька днів тому, але він, мабуть, використав більше, ніж думав. На його рахунку було недостатньо коштів", — розповіла Боуман.

На школяра звернув увагу представник школи, який контролював дітей під час обіду. Жінка переконана, що він публічно принизив її сина.

"Людина, яка займалася обідами, сказала, що в нього недостатньо грошей, і змусила його відкласти їжу назад. Їдальня була повна людей, він почувався дурнем", — пояснила обурена мати.

Боуман переконана, що працівники школи мали зв’язатися з нею. На її думку, правильно було б дозволити дитині поїсти й потім вирахувати вартість обіду з наступного поповнення рахунку.

"Якби вони зв’язалися з нами, щоб сказати, що він не отримав достатньо грошей, ми б одразу зарахували їх, але ми не знали. Скільки дітей не їдять, якщо таке стається? Я вважаю, що це огидно", — заявила жінка.

Після інциденту школа перепросила в "приниженого" учня.

Нагадаємо, обурені батьки збирались скаржитися на школу за те, що після одного з уроків їхній син не зміг спати наодинці. Коментатори на форумі не підтримали засмучену мати й зазначили, що вона "здіймала б галас із нічого".

У мережі опублікували головоломку для 6-річних дітей, із якою за 20 секунд не встигають упоратися навіть дорослі.