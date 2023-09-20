Обман зору: оптична ілюзія змушує людей бачити різні відтінки золотих кіл

Нова оптична ілюзія на кілька хвилин поставить вас у глухий кут. Ця ілюзія демонструє, як один і той самий відтінок золота може виглядати зовсім по-різному на іншому тлі.

Незвичайна оптична ілюзія показує, що золоте коло змінює свій колір, але насправді це не так. Про це пише Daily Star.

Цією картинкою поділилася мережа магазинів ювелірних і подарункових виробів F Hinds.

Нова оптична ілюзія на кілька хвилин поставить вас у глухий кут. Ця ілюзія демонструє, як один і той самий відтінок золота може виглядати зовсім по-різному на іншому тлі. Багатьом людям може здатися, що золоті кола мають різні відтінки.

Такі загадки, як ця, можуть підвищити когнітивні здібності та концентрацію уваги людини. Ба більше, щоденне розв'язання головоломок може істотно поліпшити роботу інтелекту. Знімками поділилися ювеліри компанії F Hinds, які пропонують вам перевірити ваш зір на міцність. Чи зможете ви побачити, що відбувається насправді?

Видання зазначає, що багатьом здається, що відтінки золота різні, але люди глибоко помиляються. Насправді це мозок людини змінює колір кіл порівняно з іншими відтінками та фоном. Оптична ілюзія могла б залишити глядачів збентеженими, але статичне зображення показало, що золоті кола мають однаковий відтінок, якщо їх показати на білому тлі.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: F Hinds

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Головоломки вчать нас того, як очі і мозок повинні працювати разом, щоб ви завжди могли бачити ледь помітні деталі.

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити трьох лисиць на тлі червоних панд, які, як виявилося, виглядають майже так само?

Раніше Фокус писав, що люди з ідеальним зором зможуть помітити м'яч для регбі серед глядачів. Кубок світу з регбі в самому розпалі, тому сьогоднішня головоломка присвячена цьому виду спорту.

Також стало відомо, що в мережі з'явилася головоломка, яка ставить "задумливих" дорослих у глухий кут. Вона містить ілюстрацію стоянки з шістьма місцями. П'ять із них мають номери, а на шостому стоїть автомобіль, який затуляє номер, що потрібно назвати.