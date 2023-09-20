Створить тісніший зв'язок: батько хотів назвати доньку ім'ям її "майбутнього чоловіка"

Незвичайний підхід чоловіка до вибору імені викликав неоднозначну реакцію в соцмережах. Інші члени родини одразу виступили проти його ідеї.

Один чоловік з Японії розповів про те, як він намагався назвати свою дочку з урахуванням інтересів її майбутнього чоловіка після того, як дізнався, як назвали сусідського хлопчика. Про це пише The Mirror.

Ім'я новонародженого — це велика відповідальність. Хтось обирає ім'я, пов'язане з родинними традиціями, а хтось — абсолютно нове й оригінальне. Що б люди не обирали, важливо, щоб можна було уявити, як дитина ростиме з ним. Однак один чоловік пішов ще далі.

Батько, який назвався Кевіном розповів про те, як він хотів назвати свою дочку з урахуванням інтересів її майбутнього чоловіка після того, як дізнався, як назвали сусідського хлопчика. Він поділився своїми думками в соціальних мережах

"Моя дочка народилася в маленькому селі в Японії. Того року народилося всього троє дітей, тобто вони мали рости в одному класі, і одним з них був нашим сусідом. Він народився першим, і батьки назвали його "Кайсей", що в перекладі означає "Чисте небо". Я подумав, що гарним ім'ям для моєї доньки буде "Фубукі". Воно добре звучить і легко лягає на язик. Це не зовсім звичайне ім'я, але воно не звучить погано. Воно перекладається як "буря" або "сильний вітер". Я подумав, що якщо вони коли-небудь зустрінуться, коли стануть старшими, то, з огляду на невеликий вибір у маленькому містечку для потенційних стосунків між хлопцем і дівчиною, вони будуть "Ясна спокійна погода" і "Сильний шторм". Але ця ідея не сподобалася моїй родині", — написав Кевін.

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Незвичайний підхід батька до вибору імені викликав неоднозначну реакцію читачів, а деякі навіть поділилися своїми історіями.

"Мені подобається! Це було б схоже на їнь і ян імен для подружньої пари!" — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що батьки збили власного сина, якого шукали 12 років. Подружжя, яке потрапило в аварію, одразу ж упізнало свого хлопчика, який весь цей час жив як жебрак.

Також стало відомо, що чоловік хотів відсудити 519 млн фунтів у лікарні. Аніл Коппула стверджує, що в нього розвинулося психічне захворювання після того, як він став свідком пологів своєї дружини.