Багатовікова традиція: в Англії визначили переможця першості з гримас (фото, відео)

Ця захоплива змагальна дисципліна з'явилася 1267 року й офіційно називається "гернінг", що в перекладі з дослівним значенням означає "спотворення обличчя".

У Великій Британії провели традиційний Чемпіонат світу з гримас, де Томмі Меттінсон встановив світовий рекорд за кількістю перемог. Про це пише Daily Mail.

Чоловік заявив, що він "щасливий до запаморочення" після того, як 18-й раз виграв цей старовинний і незвичайний конкурс.

Томмі Меттінсон здобув перемогу в чоловічій категорії, побивши світовий рекорд за кількістю перемог у віковому конкурсі. Це стала його 18-та перемога. Досвідчений учасник обійшов визнаних коміків Джоша Віддкомба та Ніша Кумара, перемігши в конкурсі вкотре рекордний раз.

Конкурс, під час якого учасники корчать безглузді пики, вперше було засновано 1267 року в містечку Егермонт. Тоді роздавали надлишки яблук на ярмарку овочів і фруктів. Однак кілька плодів виявилися настільки кислими, що викликали мимовільні зміни у виразі обличчя місцевих жителів. Люди звернули увагу на цю кумедну особливість і вирішили влаштувати турнір із гримас. Ця захоплива змагальна дисципліна офіційно називається "гернінг", що в перекладі з дослівним значенням означає "спотворення обличчя".

Конкурс, під час якого учасники корчать безглузді пики, вперше був заснований у 1267 році Фото: SWNS Конкурс, під час якого учасники корчать безглузді пики, вперше був заснований у 1267 році Фото: SWNS Конкурс, під час якого учасники корчать безглузді пики, вперше був заснований у 1267 році Фото: SWNS

Чемпіону з гернінгу Маттісону було вручено сертифікат за рекорд за кількістю перемог у чоловічій категорії на Чемпіонаті світу з гримас. Крім того, змагання були офіційно визнані найтривалішим у світі.

Крейг Глендей, головний редактор журналу Guinness World Records, також брав участь у змаганнях серед чоловіків.

"Це найкраща частина моєї роботи — подорожувати світом, займаючись подібними речами. Зустрічатися з усіма цими милими спільнотами, їхніми учасниками та героями, такими як Томмі, і просто святкувати старі традиції, подібні до цієї. Це просто фантастика. Для мене це також стало першим змаганням, я зазвичай ніколи не беру участь у подібних заходах", — сказав він.

Ця захоплива змагальна дисципліна офіційно називається "гернінг". Фото: SWNS Ця захоплива змагальна дисципліна офіційно називається "гернінг". Фото: SWNS

У жіночій категорії перемогу всьоме відсвяткувала Клер Лістер.

"Це один із тих випадків, коли я завжди дуже хвилююся, серце калатає. Але зараз я дуже щаслива", — сказала вона.

Видання зазначає, що захід проводять уперше за чотири роки у зв'язку з подіями, пов'язаними з COVID-19 і смертю королеви Єлизавети II.

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