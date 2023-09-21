Сімейна катастрофа: одержима кросвордами жінка перестала спілкуватися з чоловіком і дітьми

За словами чоловіка, з моменту виходу на пенсію головоломки посіли важливе місце в житті його дружини. Вона цілими днями безперервно вирішує кросворди й не хоче нічого робити.

Житель США, який вирішив не називати свого імені, поскаржився на одержиму розгадуванням кросвордів дружину. Він звернувся за порадою до американської оглядачки Джин Філліпс, яка веде колонку "Дорога Еббі" в New York Post.

Чоловік поділився своєю історією, повідомивши, що його дружина вже тривалий час пристрасно захоплена кросвордами. З моменту виходу жінки на пенсію, головоломки посіли важливе місце в її житті, і вона цілими днями безперервно вирішує їх.

За словами американця, дружина почала ігнорувати його, віддалилася від своїх дітей і майже перестала спілкуватися з близькими через свою незвичайну пристрасть до кросвордів. Він висловив свою тривогу і зізнався, що вже намагався донести своє невдоволення дружині, але ситуація залишилася без змін.

Джин Філліпс вважає, що читачеві слід ще раз спробувати завести розмову з дружиною і висловити свої почуття і занепокоєння.

"Поговоріть із дружиною ще раз. Скажіть їй, що ви більше не хочете, щоб вас ігнорували, поки вона віддається своїй одержимості кросвордами. Те, що вона робить, несправедливо стосовно вас і всієї родини", — стверджує фахівець.

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Оглядачка також запропонувала чоловікові обговорити з дружиною можливість походу до психотерапевта. Якщо жінка відмовиться від такої допомоги, то, можливо, варто подумати про консультацію у фахівця для самого читача. Філліпс також висловила припущення, що подружжя могло зіткнутися з кризою у своєму шлюбі, і захоплення кросвордами стало способом для жінки уникати реальності.

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