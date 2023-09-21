Екстремальний маршрут: житель Австралії щодня проїжджає річку з голодними крокодилами (відео)

Чоловік опублікував коротке відео, зняте під час поїздки. На записі можна нарахувати близько 15 крокодилів, які пильно стежать за машиною, що проїжджає повз.

Щоб дібратися на роботу, австралійський туристичний гід змушений щодня перетинати річку, в якій мешкають близько 600 крокодилів. За час поїздки йому нерідко доводилося побоюватися за власне життя. Про це повідомляє The Daily Mail.

36-річний Девід МакМагон понад 15 років працює гідом в австралійській Північній території — за його словами, одному з найвіддаленіших і наймальовничіших регіонів Зеленого континенту.

Крокодили стежать за машиною зі Східної річки алігаторів

Один зі щоденних маршрутів проходить через переправу Кагіллс Кроссинг (Cahills Crossing) через Східну річку алігаторів (East Alligator River).

"Не думаю, що хтось би свідомо обрав подібний маршрут, щоб їздити на роботу, але тут (на переправі Кагіллс Кроссснг) усе дещо інакше", — сказав він.

Мак-Магон опублікував коротке відео, зняте під час поїздки. На записі можна нарахувати близько 15 крокодилів, які пильно стежать за машиною, що проїжджає повз.

"Я проїжджаю по могутній Східній річці алігаторів. Їх тут ціла зграя, як кефалі або барамунді", — розповів він про голодних крокодилів під час полювання.

Крокодили в Австралії Крокодили в Австралії

"Багато разів я проїжджав через це місце, коли "моє серце опинялося в роті". Найгірше їхати вночі. Одного разу вода піднялася вище за рівень фар, довелося їхати наосліп, я знав, що на мене чекає, якщо зроблю помилку", — пояснив він.

Багато користувачів були здивовані тим, як австралієць змушений щодня добиратися на роботу.

"Я б так боялася цього, занадто некомфортно. Молодець", — сказала жінка.

"Моє занепокоєння досягло піку, коли я дивився це, ти такий хоробрий", — додав інший.

Решта ж вирішили долати страх за допомогою гумору.

Річка алігаторів

"Це дорога, яку мій батько щодня проходив пішки на шляху до школи", — написав один із користувачів.

"Там принаймні в заторі не застрягаєш", — додав ще один.

Нагадаємо, що крокодили в Індії врятували собаку від нападу дикої зграї. Але думки вчених розділилися.

Також повідомлялося, що в Гонконзі понад 70 крокодилів втекли з ферми під час повені.