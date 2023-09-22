Відправили до психлікарні: наречений скасував весілля, бо уві сні його позбавили "чоловічності"
Чоловік "застукав" сестру нареченої із бритвою над його обличчям, оскільки та хотіла, щоб він краще виглядав на весільній церемонії.
Справжня шекспірівська трагедія розігралася перед весіллям пари у Британії. Чоловік скасував церемонію, а жінка потрапила до психлікарні. І все через бороду. Деталі цієї історії розповідає британське видання Mirror.
Лексі і Саллі збиралися одружитися. За 6 днів до весілля сталася подія, яка змінила все в житті обох людей.
Під час сну Лексі відчув, що його хтось торкається, а коли відкрив очі, помітив, що над ним із бритвою схилилася сестра нареченої і встигла поголити йому частину бороди.
Чоловік обурився, оскільки відрощував її 8 років.
Його майбутня дружина вступилася за сестру, оскільки сама мала з ним напередодні розмову щодо наявності бороди. Лексі сказав, що борода залишиться.
Через інцидент з голінням наречений зібрав речі і пішов.
Він пояснив, що був щасливий у стосунках із Саллі, але її сестра весь час їх ускладнювала.
Після розриву Саллі робила спробу суїциду, її врятували і помістили до психлікарні.
Сам чоловік вважає, що ухвалив правильне рішення розірвати стосунки.
Нагадаємо, що хлопець жартома освідчився дівчині у жвавому ресторані. Він вручив їй коробочку з нібито обручкою, а там виявився папірець з написом, що її розіграли.
Раніше повідомлялося, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві.