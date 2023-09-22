Зі смаком віскі та васабі: стоматолог зібрав найбільшу у світі колекцію зубних паст (відео)

Чоловік збирав свою колекцію 22 роки. Він зазначив, що деякі з них не ризикнув би пробувати на смак.

У США стоматолог Вел Колпаков зі штату Джорджія потрапив до Книги рекордів Гіннеса за свою колекцію з 2037 тюбиків зубної пасти з незвичними смаками, включно з васабі та віскі. Про це пише UPI.

Чоловік з Альфаретти, розповів, що в його колекції є рідкісні зубні пасти з таких країн, як Японія, Корея, Китай, Індія і Росія.

"Я почав збирати свою колекцію 2001 року, щоб як стоматолог більше дізнатися про всі наявні на ринку зубні пасти. Незабаром я зрозумів, що це дуже цікаве хобі, і спробував зібрати кілька старих зубних паст і тюбиків з інших країн", — розповів Колпаков в інтерв'ю Книзі рекордів Гіннеса.

За словами Колпакова, серед найбільш незвичайних тюбиків, представлених у "міні-музеї" його стоматологічної клініки, — тріо тюбиків зі смаком віскі, жита і бурбона. Ці незвичайні зубні пасти, випущені Доном Пойнтером у 1950-х роках, містять 3% спирту.

У стоматолога є зубна паста зі смаком васабі, але він не планує її пробувати Фото: Guinness World Records

Стоматолог також зазначив, що в нього також є зубна паста зі смаком васабі, але він не планує її пробувати.

"Як ви розумієте, це може бути не для слабких людей", — сказав він.

Серед інших незвичайних експонатів його колекції — тюбик зубної пасти Doramad, що містить радіоактивну сполуку торій, і тюбик зубної пасти Brenner's, спеціально виготовлений для реквізиту серіалу "Втеча з в'язниці".

"Колекціонувати дуже цікаво, і я постійно шукаю нові зубні пасти. Є різні тенденції, наприклад, зараз багато зубних паст, які роблять із вугілля дерева", — сказав Колпаков.

Раніше Фокус повідомляв, що батьки збили власного сина, якого шукали 12 років. Подружжя, яке потрапило в аварію, одразу ж упізнало свого хлопчика, який весь цей час жив як жебрак.

Також стало відомо, що чоловік хотів відсудити 519 млн фунтів у лікарні. Аніл Коппула стверджує, що в нього розвинулося психічне захворювання після того, як він став свідком пологів своєї дружини.