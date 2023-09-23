Найстарішу в'язницю Японії з хіта Netflix перебудують у престижний готель (фото)

Елегантна споруда з червоної цегли втілює амбіції та майстерність епохи Мейдзі, коли Японія фактично відчинила свої двері світу. Тепер на території колишньої в'язниці функціонуватимуть музей, великий ресторан, номери класу люкс.

Колишня в'язниця Нара, створена в 1908 році та визнана культурним надбанням Японії у 2017 році, буде перебудована у розкішний готель із 48 номерами. Про це йдеться у заяві японської компанії Hoshino Resorts.

Споруда отримає нові функції після відповідного ремонту. Гості зможуть насолодитися надзвичайним перебуванням у культовій будівлі з червоної цегли з відремонтованими інтер’єрами. Комплекс має зіркоподібну конструкцію з п’ятьма крилами для ув’язнення, що розходяться віялом від центрального командного пункту.

У Hoshino Resorts зазначили, що новий готель матиме понад 6 тисяч квадратних метрів. На території діятиме музей для відвідувачів. Діятиме лаунж-зона, великий ресторан, номери класу люкс. Готель планують відкрити на початку 2026 року.

В'язниця Нара: історія заснування

Колишня в'язниця Нара була однією з п'яти великих в'язниць, які були спроєктовані урядом Мейдзі відповідно до міжнародних стандартів. Будівництво завершили в 1908 році, а в лютому 2017 року вона була визнана важливим культурним надбанням Японії за свою історичну цінність та архітектурну досконалість.

Комплекс має зіркоподібну форму з п’ятьма крилами для ув’язнення, що відходять від центрального командного пункту. Елегантна споруда з червоної цегли втілює амбіції та майстерність епохи Мейдзі, коли Японія фактично відчинила свої двері світові, і є престижним проєктом для влади. На території установи центральна охоронна вежа спостерігає за кількома радіальними крилами камер. До адміністративної будівлі прибудована центральна сторожова будка, звідки охоронці могли бачити всі п'ять палат в'язниці. Решітки на поверхах другого рівня дозволяли їм спостерігати за камерами одночасно на обох рівнях. Це моделі "сучасної в'язниці" Японії й донині.

Два епізоди серіалу "Аліси в прикордонні", який транслювали на Netflix, зняли саме у в'язниці Нара. Персонаж Чішия потрапив у пастку у в’язницю та повинен був планувати свій вихід.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що бункер часів Другої світової війни перетворили на розкішний підземний будинок. У бетонній конструкції є вітальня та їдальня відкритого планування, кухня, спальня з двома односпальними ліжками, двоярусна спальня та душова кімната. Укриття виконувало у 1941 році функції бази радарів ВПС.