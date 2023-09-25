Інтелектуальний тест: лише генії за 11 секунд зможуть знайти цуценя (фото)

Ця головоломка виявлялася достатньо непростою для значної кількості любителів подібних оптичних ілюзій.

Ти — геній, якщо зможеш знайти приховане на картинці цуценя за 11 секунд. Про це пише Mirror.

Ця головоломка, якою спочатку поділився Джагран Джош, набагато складніша, ніж здається на перший погляд, особливо враховуючи величезну кількість і різноманітність собак на зображенні. Якщо вам вдалося знайти песика за 11 секунд або менше, швидше за все, у вас інтелект геніального рівня.

Виконання оптичних ілюзій — це чудовий спосіб трохи прокачати мозок, а також може допомогти відточити ваші когнітивні та спостережливі навички, якщо це робити регулярно.

Якщо вам на вдалося знайти цуценя за вказаний час, спробуйте ще раз, розділивши картинку на частини в уяві. Скануючи кожну частину по черзі, спробуйте вибрати деталі, які відрізняються від решти зображення.

Відповідь

Відповідь здається такою очевидною, коли ви її помічаєте, навіть якщо це зовсім не так. Як бачите, крихітне цуценя дуже схоже на піщаний відтінок до стежки, тому його досить складно побачити з першого погляду. Проте, коли ви звикнете досліджувати найдрібніші деталі головоломки, цей вид головоломки стане для вас нескладним.

Нагадаємо про тест на ідеальний зір. Лише 80% людям вдається знайти гарбузове лате за 30 секунд.

Також повідомлялося, що Daily Express запропонував тест на уважність — необхідно знайти м'яч для регбі серед глядачів на трибунах.