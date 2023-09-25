Надмірна влада: сусіди хочуть знести будинок через зміни у власних правилах (фото)

Рада житлового фонду ухвалила правило, згідно з яким споруди мають розташовуватися на відстані 10,6 метра від дороги. Власники будинку не можуть його продати.

У США товариство власників житла (ТВЖ) намагається знести первозданний будинок в окрузі Роджерс, штат Оклахома, через зміни у власних правилах. Про це пише TCD.

Цю історію розповів один із користувачів Reddit. Він повідомив, що житловий фонд його батьків може знести їхній будинок, якому 12 років.

За словами автора повідомлення, у 2019 році ТВЖ ухвалило правило, згідно з яким будинки мають розташовуватися на відстані 35 футів (10,6 метра) від дороги. Потім вони поділилися фотографією красивого цегляного будинку його батьків, який, за словами автора повідомлення, підпадав під нове правило.

"Цим сусідам, можливо, доведеться знести свій будинок, якщо вони не отримають дозвіл на відхилення", — заявили в житловому фонді.

Видання зазначає, що в такому разі ТВЖ знищить найцінніший актив родини. Можливо власники житла залишаться з іпотечним кредитом, який вони не зможуть виплатити. При цьому на місцеве сміттєзвалище, де будівельні відходи вже становлять від 10% до 30% усього сміття, буде відправлено неймовірно велику кількість уламків житла.

Табличка запрошувала жителів району на публічні слухання з питання знесення будинку Фото: Reddit

На фотографії, опублікованій на Reddit, видно, що на передньому дворі будинку вже встановлено табличку з оголошенням. Вона запрошувала жителів району на публічні слухання з цього питання.

"За словами моїх батьків, вони дійсно намагаються продати будинок, але змушені почекати доти, доки не буде ухвалено рішення про відхилення", — написав автор повідомлення на форумі.

Багато користувачів форуму Reddit були здивовані ситуацією, що склалася.

"Що за чортівня? Як, як, як це взагалі законно? Невже ваш уряд просто дозволяє це?" — запитав один із них.

Деякі люди зазначили, що ТВЖ часто мають необґрунтовану владу над домовласниками, адже "це договір між приватними особами, в якому вони можуть погодитися на що завгодно". Попри це, деякі читачі скептично поставилися до того, що житловий фонд зможе домогтися виконання свого рішення.

"Навряд чи ТВЖ зможе знести будинок. Такі будови, як будинки, майже завжди дозволяється залишити, навіть якщо буде прийнято нову постанову. Знайдіть адвоката", — порадив один із користувачів.

Раніше Фокус писав, що жінка купила покинутий будинок з "дорогим скарбом". Житло було без власника з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно все ще було обставлено вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.