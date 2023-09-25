Випила келих вина: дружина Бориса Джонсона звільнила няню сина експрем'єра Британії (фото)

Жінка заявила, що розглядає можливість судового розгляду, щоб отримати тисячі фунтів, які, за її словами, їй належать за узгоджений тримісячний контракт. Джонсони заперечують претензії няні.

Няня Тереза Доуз, звільнена дружиною Бориса Джонсона Керрі, стверджує, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії пояснив її рішення тим, що у неї "гормони" після пологів. Про це пише The Mirror.

59-річна Тереза Доуз із Зімбабве стверджує, що дружина політика дала їй 15 хвилин на те, щоб зібрати речі та піти, всього через три дні після початку роботи. Причиною став келих рожевого вина, яке вона випила з колишнім лідером Великої Британії на честь народження його дитини Френка Альфреда Одіссея. У цей час Керрі ще відновлювалася в лікарні.

Сам Борис Джонсон просив вибачення перед нянею, пояснивши, що ситуація "вийшла з-під його контролю".

"Вона сказала мені, що викликала Uber і що в мене є 15 хвилин. Я була приголомшена. Я пішла до Бориса на кухню. Я сказала: "Вибачте, якщо я вас образила". Він не знав, що робити. Він сказав: "Я не знаю, що сказати, у неї гормони, вона щойно народила, це не в моїй владі". На мою думку, все це тому, що я випила з ним келих вина, і їй це не сподобалося", — розповіла Тереза.

Няня заявила, що розглядає можливість судового розгляду Фото: brit

Крім цього няня заявила, що розглядає можливість судового розгляду, щоб отримати тисячі фунтів, які, за її словами, їй належать за узгоджений тримісячний контракт, плюс вихідна допомога. Джонсони заперечують претензії Терези.

"Я пробула там лише три дні й навіть не встигла потримати дитину. Краще б я ніколи не зв'язувалася з ними, це був повний кошмар. Якщо чесно, це було непогане вино, але воно того не варте", — сказала вона.

Тереза стверджує, що отримала гроші за шість днів, але в її контракті зазначено, що вона має право на оплату "за весь термін бронювання". За її словами, агентство, через яке вона отримала роботу, передбачало, що вона не повинна була спілкуватися з Борисом.

"Вони сказали, що, на їхню думку, я не повинна була пити з Борисом. Усе стало зрозуміло — я впевнена, що причина саме в цьому. Що більше часу минає, то більше я злюся, що вони вважають за можливе так поводитися з людьми. Я сама оплачувала свої перельоти, тож мені довелося заплатити тисячі фунтів. Я просто хочу, щоб вони заплатили мені те, що повинні за договором, і ми могли жити далі", — додала Тереза.

Представник сім'ї Джонсонів сказав, що ця історія абсолютно не відповідає дійсності Фото: Sky News

Представник сім'ї Джонсонів сказав, що ця історія абсолютно не відповідає дійсності.

"Сумно бачити, як людина, яка займає довірче становище, зловживає ним, створюючи абсолютно неправдиву історію заради фінансової вигоди", — заявив він.

Борис залишив посаду члена парламенту в червні після того, як під час розслідування з'ясувалося, що він ввів парламент в оману щодо вечірок під час пандемії COVID-19 на Даунінг-стріт.

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