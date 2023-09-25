Неочікувані тисячі доларів: подружжя із США дізналося про свій виграш випадково

Щасливчики, які виграли в лотерею, навіть не збиралися перевіряти свій квиток, бо не сподівалися на виграш.

Подружня пара з Південної Кароліни (США) почули про свій неочікуваний виграш у лотерею тоді, коли в місцевих телевізійних новинах нагадали всім, хто купив квиток лотереї, перевірити його, пише UPI.

"Подружжя Ейден розповіло представникам освітньої лотереї Південної Кароліни, що вони дивилися новини, коли почули, що хтось виграв приз у розмірі 200 000 доларів у розіграші Palmetto Cash 5 9 серпня, і досі не повідомив організаторів", — розповіло видання.

Однак щасливчики не відразу усвідомили, що йдеться саме про їхній квиток.

"Мені просто було цікаво, чи можу це бути я", — пригадує дружина.

Сума виграшу вразила подружжя — 200 тисяч доларів, на які вони зовсім не очікували. Але згодом вони розказали ЗМІ, що вже використали ці гроші з користю.

Нагадаємо, Фокус писав, що у торішньому листопаді чоловік придбав виграшний білет на місцевій автозаправній станції. Після сплати податків він отримав 997,6 мільйона доларів. Його статки стали більшими, ніж у таких зірок, як Том Круз чи Мадонна.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.