"Ми посеред чортової порожнечі": блогер показав життя в "найбіднішому окрузі США" (відео)

Ютубер разом із друзями показав, що являють собою люди, які живуть в умовах крайньої бідності, високого безробіття і стрімкого зростання цін на харчові продукти. Ролик набрав 1,8 млн переглядів за 3 тижні.

У США ютубер Томмі Джі відвідав округ Мак-Крірі в штаті Кентуккі, щоб зрозуміти, як люди живуть там у бідності, з високим рівнем безробіття і цінами на харчі, що стрімко зростають. Про це пише Daily Star.

Видання зазначає, що в найбіднішому окрузі Америки, розташованому "посеред чортової порожнечі", 4 з 5 осіб страждають на метамфетамінову залежність, а жителі "намагаються вижити".

Творець контенту на YouTube Томмі Джі відвідав округ Мак-Крірі в штаті Кентуккі (США), щоб зрозуміти, що являють собою люди, які живуть в умовах крайньої бідності, високого безробіття і стрімкого зростання цін на харчові продукти. Після прибуття блогер заявив, що йому здалося, що він перебуває в районі, де людину можуть застрелити, якщо вона з'явиться не біля тих дверей. Ролик набрав 1,8 млн переглядів за 3 тижні.

Незабаром після зустрічі з першим співрозмовником, Лендоном, який вийшов зі свого будинку з гвинтівкою, йому повідомили, що вони перебувають "у самому центрі чортового ніде". Чоловік зазначив, що в цьому окрузі всі добре знають, що вони бідні. Попри це місцеві жителі люблять свій "красивий і спокійний" куточок, у якому "люди хочуть жити на пенсії".

Мак-Крірі розташований у південно-східній частині штату Кентуккі на південній околиці Національного лісу імені Деніела Буна Фото: Tommy G/YouTube

Мак-Крірі розташований у південно-східній частині штату Кентуккі на південній околиці Національного лісу імені Деніела Буна і північній частині Національної річкової зони відпочинку (NRRA) Біг Саут Форк.

В окрузі майже третина населення перебуває за межею бідності, а більш ніж половина домогосподарств залежать від державних програм допомоги. Лендон розповів Томмі, що мінімальна зарплата в окрузі становить 7,25 долара, але він заробляє 14 доларів у Walmart, де планує залишитися до повернення в коледж.

Місцеві жителі зберігають бадьорість духу й оптимізм, попри своє скрутне фінансове становище, і кажуть, що в окрузі Мак-Крірі є можливості, але тільки для тих, хто "самодостатній".

Логан стверджує, що життя в цьому місті прекрасне Фото: Tommy G/YouTube

Один із життєрадісних жителів, Логан, каже, що бути багатим — це просто мати те життя, яке ти хочеш, і стверджує, що життя в цьому місті прекрасне.

"Я маю на увазі, що тут немає нічого особливого. Ти можеш робити все, що хочеш. Очевидно, що це район із високим рівнем бідності, але це красиве і спокійне місце. Я відчуваю, що люди хочуть тут жити на пенсію", — розповів він.

Раніше Фокус повідомляв, що в моторошному покинутому парку розваг продовжує працювати персонал. Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.