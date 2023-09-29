"Диверсія проти скріп": у РФ звільнили вчителя через зачіску та фото в жіночому пальті (фото)

За даними російських журналістів, через студентські фотографії з довгим волоссям педагога звинуватили в пропаганді ЛГБТ-спільноти.

У російському місті Сургуті вчителя змусили звільнитися через свій зовнішній вигляд, викликавши бурю обговорень серед батьків. Вони звинуватили педагога в пропаганді ЛГБТ-спільноти й нетрадиційних цінностей. Про це пише російське медіа Baza.

"У диверсії проти скріп запідозрили Артура Морозова — нового вчителя математики в гімназії імені Салманова. Батьки ополчилися на нього через зовнішній вигляд", — ідеться в повідомленні.

На думку батьків, педагог викликав питання своїм зовнішнім виглядом: довге волосся, татуйовані брови й жіноча сумка. У соціальних мережах також були знайдені фотографії, на яких Артур був одягнений у жіноче пальто.

Спочатку батьки обговорювали цю ситуацію в батьківських чатах, і думки розділилися. Дехто вважав, що зовнішній вигляд учителя не має значення. Однак пізніше анонімна скарга була направлена до керівництва школи, у якій працював Артур. Там його вже явно звинувачували в пропаганді ЛГБТ-спільноти. Щоб уникнути проблем, учитель ухвалив рішення піти з роботи за власною ініціативою.

Зовнішній вигляд педагога візівал питання у батьків Фото: Baza Учителя звинуватили в пропаганді ЛГБТ Фото: Baza

Артур стверджує, що його дискредитували й "виставили в негативному світлі". Він закрив доступ до своїх соціальних мереж ще в серпні, учні та їхні батьки не висували йому претензій під час занять, і фотографії, які викликали обурення, були зроблені ще в студентські роки.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ і член Комітету з міжнародних справ виступила проти фільму "Барбі". Вона звинуватила картину в пропаганді ЛГБТ.

Раніше також повідомлялося, що виконавчому директору інтернет-компанії "Яндекс" Артему Савиновському загрожує судове переслідування за пропаганду ЛГБТ.