Депутат Держдуми Марія Бутіна звинуватила фільм "Барбі" в пропаганді ЛГБТ

Депутат закликала прибрати з РФ і саму ляльку Барбі та компанію Mattel, яка її виробляє.

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Марія Бутіна, депутат російської Держдуми і член Комітету з міжнародних справ, яка раніше відсиділа термін у США, виступила проти фільму "Барбі". Вона звинуватила картину в пропаганді ЛГБТ. Відео з висловлюваннями Бутіної було опубліковано на телеграм-каналі Держдуми.

Бутіна, яка також є співавтором закону про іноагентів, заявила, що у фільмі "Барбі", головну роль у якому виконали Марго Роббі та Раян Гослінг, є пропаганда ЛГБТ.

"Що ми бачимо у фільмі "Барбі": геї, транси, жінки, які захопили світ. Ні про який союз чоловіка і жінки мови немає. Наше з вами завдання — просувати свої образи. Але Барбі разом із компанією Mattel треба прибирати, тому що вони "завозять" у Росію тему ЛГБТ", — заявила Бутіна.

Марія Бутіна про Барбі

Вона закликала прибрати ляльок Барбі з продажу в російських магазинах. У Росії є "свої хороші ляльки", додала вона.

Зазначимо, що фільм "Барбі", прем'єра якого відбулася 21 липня, офіційно не показували в РФ. Тож де його могла подивитися й оцінити Бутіна — невідомо.

Хто така Марія Бутіна

Марія Бутіна стала відома після арешту в 2018, за звинуваченням у роботі іноземним агентом у США без реєстрації. Свою провину вона визнала, уклавши угоду зі слідством. Була засуджена до 18 місяців в'язниці, але після частини терміну була депортована в Росію.

Після повернення стала членом експертної ради при уповноваженому з прав людини в РФ і членом Громадської палати Росії. Із 2022 року вона перебуває під санкціями США, Євросоюзу та України.

Раніше в російських ЗМІ заявляли, що в кіно "Барбі" все-таки покажуть, але коли картина з'явиться в хорошій якості на торент-трекерах. Тобто, фактично — це буде піратська версія. Так само збираються вчинити і з фільмом "Оппенгеймер", показ якого стартував одночасно з "Барбі".

Російська студія Red head sound вже оголосила, що збирає гроші на озвучку "Барбі" з фанатів.

Фільм "Барбі" вже зібрав у світовому прокаті 495,7 мільйона доларів. Фільм значно перевершив очікування і встановив рекорд для всіх фільмів, які не є сиквелами, ремейками або кінокоміксами.

Нагадаємо, журналісти Фокуса вже подивилися "Барбі" і поділилися своїми враженнями від найочікуванішого фільму цього літа.